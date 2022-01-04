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Ekonomi KARDEMİR, 30 bin teker üretimine başladı
Ekonomi

KARDEMİR, 30 bin teker üretimine başladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Avrupa Birliği (AB) bölgesi için yapılan anlaşma gereği göndereceği demir yolu tekeri üretimine başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 11:59:00 -
KARDEMİR, 30 bin teker üretimine başladı

Demiryolu Tekerleği Üretim Tesisi’nde üretilen tekerler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra AB bölgesine de gönderilecek. Yük, yolcu, hafif raylı sistem ve lokomotif tekeri üretimi yapan ve Türkiye’nin ihtiyacını karşılayan KARDEMİR, geçen aylarda AB bölgesi için 30 bin adet üretim anlaşması yapmıştı.

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