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Gündem

Kardashian'ın küstah paylaşımı sonrası akıllara Çavuşoğlu'nun Avrupa'ya ayar verdiği konuşma geldi

Ahlaksız görüntüleriyle tanınan Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian'ın Instagram'dan sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili skandal bir paylaşımda bulundu. Paylaşım sonrası akıllara Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa'ya ayar verdiği tarihi konuşması geldi.

2020-04-27 14:10:00 -

Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian'ın Instagram hesabının hikayeler bölümünden 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşım yaptı. Kardashian'ın paylaşımı büyük tepki toplarken, sözde soykırımla ilgili skandal sözleri akıllara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözde soykırımı savunan Fransız Parlamenter Sonia Krimi'ye verdiği unutulmaz cevabı hatırlattı.

Artık eski Türkiye yok

Çavuşoğlu'nun, Krimi'ye "Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net karar veriyorsunuz. Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin, ama bu muameleyi kabul etmeyen doğruları söyleyen bir Türkiye var." sözleriyle verdiği cevap dünya gündemine oturmuştu.

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Yorumlar

sizofren savar

ERMENİ KÖKENLİ KEMALDEN HİCBİR KINAMA YOK? CANAN KAFTANCIOGLUNDAN BİR KINAMA YOK? HERSEYE BURNUNU SOKAN EKREMDEN BİR KINAMA YOK?
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MESUT

Ankara ve izmir barocukları ne er bu iş ecap...! ha bir de eko ve diğer CeHalet Partililere de sorun... gerçi hdpkk ya sormaya gerek yok zaten. fakat gazetci dediğin bunlara sorar ve sormalıdır.
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