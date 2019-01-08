0553 313 94 23

Karda kayıp düştü, gerçek sonra anlaşıldı

İstanbul Dolmabahçe’de işine giderken Milli Saraylar Resim Müzesi önünde buzlanan yolda kayarak düşen bir vatandaşın bacağı kırıldı.

08 Ocak 2019 Salı 11:58
Karda kayıp düştü, gerçek sonra anlaşıldı

İstanbul Beşiktaş’ta bir vatandaş yoğun kar yağışının sebep olduğu buzlanma sebebiyle kayarak düştü. Düşmenin etkisiyle bacağını kıran vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı İstanbulluların hayatını olumsuz etkiliyor. Beşiktaş Dolmabahçe’de işine giderken Milli Saraylar Resim Müzesi önünde buzlanan yolda kayarak düşen bir vatandaş, düştüğü yerden kalkamadı. Olay yerine gelen diğer vatandaşlar ise düşen vatandaşa yardım etmeye çalıştı. Bir kişi de hırkasını çıkararak üşüyen vatandaşın üzerine örttü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Bacağı kırıldığı tespit edilen vatandaş, sedye ile ambulansa taşındı.

Vatandaşın düştüğü yerden kalkamadığını gören Sezgin Yılmaz, “Ben ileriden gördüm, koştum. Baktım kimse yok. Ambulansı çağırdım. Buzdan kaymış” dedi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:58
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Buzlanma
  4. karda düşen vatandaş
  5. bacağını kırdı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlana Müzesi kendi rekorunu kırdı
    1. Mevlana Müzesi kendi rekorunu kırdı
    2. Kayseri'de sahte evrak operasyonu
    3. C. Başkanlığı'ndan Cumhuriyet'ye..
    4. Hürkuş göreve hazır! Türkiye'nin..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de,..
    6. Elektrik faturalarını devlet mi..
    7. Amerikan GPS’ine ihtiyacımız kalmadı
    8. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yakında..
    10. Kimya sektöründen 17,4 milyar dolar..
    11. Avustralya Açık'ta Cem İlkel elemelere..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman..
    13. FETÖ'nün "Kozan İmamı" hakim karşısında
    14. Ekrem İmamoğlu böyle ‘FETÖ..
    15. Iraklı milletvekillerinden "İsrail..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin..
    17. İzmir'de aranan 313 kişi yakalandı
    18. Erdoğan'dan Suriye mesajı: Bolton..
    19. "Türkiye, Lübnan'daki faaliyetleriyle..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenli sosyal..
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...