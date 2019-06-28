Karayollarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalara ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıklamasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün onarımında yürütülen çalışmada daha önceki yıllarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de uygulanan yöntemin kullanıldığı belirtilerek, "Bu yöntem ile ileriki yıllarda ihtiyaç duyulması halinde yapılacak üst yapı onarımlarında, trafiğin çok fazla etkilenmemesi için sadece en üst tabakanın yenilenmesi yeterli olacaktır. Böylece İstanbul trafiğinin köprü üst yapı onarımlarından en az seviyede etkilenmesi, onarım süresinin azaltılması sağlanacaktır." denildi.

KGM tarafından yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün trafiğe açıldığı 1988 yılından, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açıldığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kararı gereği ağır taşıt trafiğinin bu köprüye yönlendirildiği 26 Ağustos 2016 tarihine kadar, ağır taşıt trafiği de dahil olmak üzere şehir içi ve transit trafiğe hizmet verdiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Trafik yükü sürekli artan köprüden, gelinen nokta itibarıyla günlük çift yönlü yaklaşık 200 bin araç geçiş yapmaktadır. Açıldığından bugüne kadar üçüncü defa büyük üstyapı onarımı gören köprüde en son onarım 2012 yılında yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yürütülen çalışmada, daha önceki yıllarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de uygulandığı üzere mevcut asfalt ve yalıtım tabakaları söküldüğü, kaldırıldığı, kumlama yapılarak çelik tabliyenin temizlendiği, ardından 3 kat astar ve yalıtım tabakası, bunun üzerine de 2,5 cm mastik asfalt ve son olarak da 2,5 cm taş mastik asfalt uygulandığı bildirilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu yöntem ile ileriki yıllarda ihtiyaç duyulması halinde yapılacak üstyapı onarımlarında, trafiğin çok fazla etkilenmemesi için sadece en üst tabakanın yenilenmesi yeterli olacaktır. Böylece İstanbul trafiğinin köprü üstyapı onarımlarından en az seviyede etkilenmesi, onarım süresinin azaltılması sağlanacaktır. Ağır taşıt trafiğinin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yönlendirilmesi nedeniyle de bundan sonraki asfalt yenileme çalışmasının en az 10 yıl süreli olacağı öngörülmektedir."