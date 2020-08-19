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Aktüel Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-19 01:58:09 -
Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 1489'a, vaka sayısı da 386 artarak 87 bin 123'e yükseldi.

- Guatemala'da ölü sayısı 2 bin 389

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 2 bin 389'a, vaka sayısı da 382 artarak 62 bin 944'e ulaştı.

Honduras'ta da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 8 artışla 1583'e, vaka sayısı 493 artışla 50 bin 995'e yükseldi.

El Salvador'da ise 7 kişinin daha salgın nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam ölüm sayısı 625'e, vaka sayısı da 269 artışla 23 bin 462'ye çıktı.


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