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Karayip ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-01 22:25:01 -
Karayip ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Karayip ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Honduras'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11 artarak 212'ye, vaka sayısı da 108 artarak 5 bin 202'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 537'ye çıktı.

- Guatemala'da ölü sayısı 108

Yaklaşık 17 milyon nüfuslu Guatemala'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 108'e, vaka sayısı da 348 artarak 5 bin 87'ye ulaştı.

Ada ülkesi olan 10 milyon nüfuslu Haiti'de de şimdiye kadar 2 bin 124 kişide Kovid-19 görüldü, virüs nedeniyle 44 kişi öldü.

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