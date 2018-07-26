Karayılan'ın dostu Aydıntaşbaş'tan skandal ifadeler!

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Murat Karayılan ile Kandil'de 3 saati aşkın röportaj gerçekleştiren ve PKK'ya yıllardır terör örgütü bile diyemeyen Aslı Aydıntaşbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sonrası ırkçılar tarafından sosyal lince uğrayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e karşı, terör örgütü PKK'ya destek verdiği için hakkında soruşturma açılan Amedspor'un eski futbolcusu Deniz Naki'yi savundu.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma sırasında Almanya'ya kaçan Amedspor'un eski futbolcusu Deniz Naki'yi savunan Aydıntaşbaş, Özil'e yapılan ırkçı saldırıyla Deniz Naki hakkında açılan terör soruşturmasını aynı kefeye koydu.

TERÖR SEVİCİ NAKİ'Yİ SAVUNDU

Terör örgütü PKK'ya destek verdiği için hakkında soruşturma açılan ve soruşturma sırasında Almanya'ya kaçan Amedspor'un eski futbolcusu Deniz Naki'yi savunan Kandil aparatı Aylintaşbaş, Mesut Özil'in ırkçılıkla mücadele etmek için Naki'yi bulması gerektiğini ifade etti.