Karayemiş nedir? Karayemişin faydaları nelerdir?

Doğu Karadeniz'de bolca yetişen karayemiş, karamiş, laz üzümü ve taflan isimleriyle tanınan mayhoş meyve tam bir şifa kaynağı. Nemli iklim meyvesi olan karayemişten Karadenizliler reçel ve marmelat yapıyor. Ayrıca fasulyeden yapılan turşu kavurmanın bir benzeri karayemişle de hazırlanıyor.

Tam bir şifa deposu

Son yıllarda üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmaya başlanan karayemiş özellikle diyabet hastaları için bir şifa deposu. Gelin karayemişin faydalarını daha yakından öğrenelim.

Karayemişin sağlığa olan faydaları nelerdir?

Karayemiş çok iyi bir antioksidan kaynağıdır.

Yapılan bilimsel çalışmalar karayemişin diyabet hastalığını oluşmasıyla ilgili komplikasyonları en aza indirdiğini kanıtlamıştır.

C vitamini yönünden zengin olan karayemiş bağışıklık sistemini güçlendirir.

Karayemiş Alzheimer hastalığına karşı koruyucu özellik gösterir.

Yapılan çalışmalar karayemişin birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Demir eksikliği anemisi sorunu yaşayanlar için karayemiş iyi bir gıdadır.

Karayemiş mide ülserine iyi gelir.

Düzenli kullanıldığında karayemiş bağırsak sorunlarını ortadan kaldırır.

Hemoroid tedavisinde karayemişi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Karayemiş idrar söktürücü özellik gösterir.

İçeriği nedeniyle karayemiş sigara bırakma aşamasında çok işe yarar.

Karayemiş nasıl tüketilir?

Taze karayemişi meyve olarak tüketebilirsiniz. Turşusunu, reçelini yapabileceğiniz karayemişin kurutulmuş halini Karadeniz bölgesindeki ilgili esnaftan temin edebilirsiniz. Ayrıca karayemişi suda kaynatıp içebilirsiniz.