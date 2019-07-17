0553 313 94 23

Karayemiş nedir? Karayemişin faydaları nelerdir?

Karadeniz bölgesinde yetişen, bilimsel çalışmalarla sağlık için çok faydalı olduğu belirlenen karayemiş hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:37
Karayemiş nedir? Karayemişin faydaları nelerdir?

Doğu Karadeniz'de bolca yetişen karayemiş, karamiş, laz üzümü ve taflan isimleriyle tanınan mayhoş meyve tam bir şifa kaynağı. Nemli iklim meyvesi olan karayemişten Karadenizliler reçel ve marmelat yapıyor. Ayrıca fasulyeden yapılan turşu kavurmanın bir benzeri karayemişle de hazırlanıyor.

Tam bir şifa deposu

Son yıllarda üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmaya başlanan karayemiş özellikle diyabet hastaları için bir şifa deposu. Gelin karayemişin faydalarını daha yakından öğrenelim.

Karayemişin sağlığa olan faydaları nelerdir?

Karayemiş çok iyi bir antioksidan kaynağıdır.

Yapılan bilimsel çalışmalar karayemişin diyabet hastalığını oluşmasıyla ilgili komplikasyonları en aza indirdiğini kanıtlamıştır.

C vitamini yönünden zengin olan karayemiş bağışıklık sistemini güçlendirir.

Karayemiş Alzheimer hastalığına karşı koruyucu özellik gösterir.

Yapılan çalışmalar karayemişin birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Demir eksikliği anemisi sorunu yaşayanlar için karayemiş iyi bir gıdadır.

Karayemiş mide ülserine iyi gelir.

Düzenli kullanıldığında karayemiş bağırsak sorunlarını ortadan kaldırır.

Hemoroid tedavisinde karayemişi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Karayemiş idrar söktürücü özellik gösterir.

İçeriği nedeniyle karayemiş sigara bırakma aşamasında çok işe yarar. 

Karayemiş nasıl tüketilir?

Taze karayemişi meyve olarak tüketebilirsiniz. Turşusunu, reçelini yapabileceğiniz karayemişin kurutulmuş halini Karadeniz bölgesindeki ilgili esnaftan temin edebilirsiniz. Ayrıca karayemişi suda kaynatıp içebilirsiniz.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • rrginrrgin12 dk önce
    buna ben benzer cok zehirli bitki var, onunla karistirmasin milletde, sonra kendisini tahtaliköyde bulabilir

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Seyir halindeki pick-up alev aldı
  1. Seyir halindeki pick-up alev aldı
  2. Irak'tan silahlı saldırıya ilişkin..
  3. A Milli Kadın Voleybol Takımı kampa..
  4. Sosyal medya hesapları yeniden çöktü!
  5. Gazeteci Yazar Özışık 15 Temmuz’da..
  6. Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya..
  7. FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
  8. İltihaplı eklem romatizması: Romatoid..
  9. Patoloji taban puanları ve başarı..
  10. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
  11. İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis..
  12. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin..
  13. İnternet üzerinden bilet alıp 48..
  14. Valilik duyurdu! Hakkari'de 30 günlük..
  15. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yola..
  16. Milli voleybolcular İzmir'de kampa girdi
  17. Bayburt Taşı tescillendi
  18. Başkan Köse 100 günde yaptığı..
  19. Sulama kanalına giren çocuk öldü
  20. Tamamen doğal ev yapımı zemin..
  21. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
  22. 14 yaşındaki çocugun kullandığı..
  23. Bingöl’de trafik değerlendirme..
  24. Avrupalı gençler Samsun’da
  25. Gemlik’te Çarşı Deresi artık temiz..
  26. İsmail Çolak davasında karar verildi
  27. Fatsa’da "Önce Yaya" uygulaması
  28. İtalyan polisi ve FBI'dan mafyaya..
  29. Erbil’de Türk diplomatlara uzun..
  30. FETÖ’nün mahrem yapılanmasından aranan..
Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

Günün Karikatürü

17 Temmuz 2019
Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda