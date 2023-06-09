Karayalçın, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı: 'Böyle devam edemeyiz!'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile dün bir araya gelen eski SHP Genel Başkanı ve eski bakanlardan Karayalçın, görüşmenin detaylarını paylaştı. Kılıçdaroğlu’na CHP'nin bütün merkez ve taşra yapılanmasının değiştirilmesini öneren Karayalçın, sadece kurulları değiştirerek sonuç elde edilemeyeceğini söyledi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Karayalçın seçimi “hezimet” olarak değerlendirerek, “Büyük başarısızlık olarak görüyorum. Böyle devam edemeyiz” dedi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a verdiği röportajda bu konuyu “hezimet” olarak değerlendiren Karayalçın, “Büyük başarısızlık olarak görüyorum. Böyle devam edemeyiz” dedi.

Yerel seçim öncesinde olağanüstü kurultaya gitmek gerektiğini savunan Karayalçın, Kılıçdaroğlu'nun örgütleri kendisine bağlamasına anlam veremediğini söyledi.

“ÖN SEÇİM YAPILACAK”

İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Karayalçın, Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen görüşmeyi şöyle anlattı:

“Ön seçimin zorunluluk olduğunu düşündüğümü belirttim. Ama ön seçimden beklenenleri elde edebilmemiz için üye ve örgüt yapısını değiştirmek gerek. Yine de son aday belirleme yönteminin ne kadar olumsuz olduğunu gördük. 4 bin CHP'li milletvekili adayı olmak istedi. 4 bin kişi arasından 100-200 kişi seçildi. Bir iki dakikalık görüşmeyle seçildi. Sınava giriyormuş gibi… Son derece yanlıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SEÇİM YORUMU: BÜYÜK BİR BAŞARISIZLIK, BÖYLE DEVAM EDEMEYİZ

Karayalçın, Seçimlere yönelik de şu değerlendirmelerini aktardı:

“Partiyle Kemal Bey'i birbirinden ayırıyorum. Kemal Bey'in oyu; CHP'nin ve ‘Erdoğan gitsin’ diyenlerin oyları. Parlamenter sistem olsaydı bu sonuç hezimetti. Parti yıllardır yüzde 25'e çakılmış kalmış. Hatta Ali Babacan demiş ki, ‘Yüzde 25 içinde DEVA yüzde 4.’ Öyle mi değil mi, bilmiyorum. Yüzde 25'in birkaç puan indirilmesi gerekiyor. O nedenle bunu büyük bir başarısızlık olarak görüyorum. Böyle devam edemeyiz.

Sadece kurulları değiştirerek sonuç elde edemeyiz. 10 ay sonra seçim var. Seçime giderken önce CHP'lilere, sonra seçmene umut vermeliyiz. Nasıl vereceğiz? İnsanlar o gitsin, bu gelsinlerle meşgul. Ben denenmemiş bir şeyi öneriyorum. Yapı değişikliğini öneriyorum.”

İMAMOĞLU YORUMU

Karayalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “değişim” çıkışıyla ilgili de, “Talebin tanımlanması lazım. Neyin değişimini istiyoruz” sorusunu gündeme getirdi.

"ÖRGÜTÜ DAHA BİR BAĞLI YAPMAK NE ANLAMA GELİYOR, BİLMİYORUM"

Karayalçın, Kılıçdaroğlu’nun örgütleri kendisine bağlamasına da anlam veremediğini belirterek, “Zaten bütün parti ona bağlı. Örgütü daha bir bağlı yapmak ne anlama geliyor, bilmiyorum” diye konuştu.