Karavanda alevler gökyüzünü kapladı! Mahalle ayağa kalktı
Karavanda alevler gökyüzünü kapladı! Mahalle ayağa kalktı

İstanbul Çatalca’da park halinde duran bir karavanda gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine koşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi bir yaralanma yaşanmadı ancak karavan tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Çatalca'da park halindeki karavanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında karavan kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Yalıköy Mahallesi'nde park halinde olan karavanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm karavanı sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Karavanın kullanılamaz hale geldiği yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

