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Karatepe'den CHP'ye çok sert tepki: İnsanların ekmeğiyle oynamak haysiyetsizliktir

Bazı CHP ve HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan çalışanlara ilişkin değerlendirmede bulunan Eğitimci Yazar Tarık Sezai Karatepe, "İnsanların kazanılmış özlük haklarıyla ekmeğiyle oynamak haysiyetsizliktir." dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 20:59

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Eğitimci Yazar Tarık Sezai Karatepe, CHP'nin halka ve hakka düşman olduğunu belirterek, "Her seçimden önce; barış, demokrasi ve insan hakları derler ama sandıklar açılıp da kazandıkları an da bütün söylediklerini unutur. Tükürdüklerini yalarlar ve işçiye yani mazlum sınıfa baskı uygulayarak işten çıkarırlar. Çocuklarını aç bırakırlar. Bizim halkımızın bunlarla bir işi olmaması lazım ama ne yapıp edip belli oyları almayı başarıyorlar." ifadelerini kullandı.

'Bu toplum bunları affetmez'

"İnsanların özlük haklarıyla onurlarıyla şerefleriyle oynamak haysiyetsizliktir." diyen Karatepe, "Dilerim ki yakın zamanda kanuni düzenlemeler oluşur ve işten çıkarılanlar tekrar görevlerine dönerler. Çünkü bunlar kazanılmış özlük haklarıdır. Yapılan bu toplumun değerlerine ters düşmektedir. Bu toplum bunları affetmez. Bu zihniyet er ya da geç sandıkta da mağlup edilecektir." şeklinde konuştu.

Tarık Sezai Karatepe, sözlerine şöyle devam etti.

"CHP'nin protestolara sessiz kalması gayet normal. Kendi yandaş sendikaları KESK ve DİSK gibi kuruluşlar olduğundan HAK-İŞ ile ilgilenmiyorlar. HDP'de biliyorsunuz CHP'den doğma bir parti olarak ülkemizi kördüğüme sürüklemektedir."

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 20:59
  1. CHP
  2. Tarık Sezai Karatepe

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  • ATATURKCUATATURKCU12 dk önce
    EEEEE SEN IMAMOGLUNU PROTESTO ICIN BELEDIYE CALISANI IMAM ITFAIYECIYI ZABITAYI BINA ONUNE TOPLAYIP KISKIRTIRSAN BASKAN OLDUGUNDA NASIL GUVENSIN? ADAMLAR DAHA SECILMEDEN ALEYHINE MITING YAPIYOR BEN OLSAM ISTEN TABIKI CIKARTIRIM NASIL GUVENEYIM BASKAN OLUNCA BUNLARA ?SEN BELEDIYE CALISANISIN AKP CHP MHP FARKETMEZ HALKA HIZMET YAPACAKSIN BASKANA DEGIL .PARTIZANLIK YAPARSAN ISTEN CIKARILIRSIN
  • dumanlıdumanlı38 dk önce
    Hak iş bir sarı sendikadır, iktidarın ağzına bakıyor. İşten çıkarıldığı iddia edilen işçiler haklı ise Hak iş üyelerinin hakkını savunmakta aciz kalıyor. Bunlar sendikal mücadelenin ne olduğunu bilmezler. Bu haberde görüldüğü gibi işçinin hakkının savunmasını gazeteci yapıyor. Sendika ağaları lüks makam araçlarında lüks tesislerinde işçinin parasıyla zevki sefa içinde yaşıyorlar. onlar işçinin derdinden anlamaz.

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