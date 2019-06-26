Karatepe'den CHP'ye çok sert tepki: İnsanların ekmeğiyle oynamak haysiyetsizliktir

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Eğitimci Yazar Tarık Sezai Karatepe, CHP'nin halka ve hakka düşman olduğunu belirterek, "Her seçimden önce; barış, demokrasi ve insan hakları derler ama sandıklar açılıp da kazandıkları an da bütün söylediklerini unutur. Tükürdüklerini yalarlar ve işçiye yani mazlum sınıfa baskı uygulayarak işten çıkarırlar. Çocuklarını aç bırakırlar. Bizim halkımızın bunlarla bir işi olmaması lazım ama ne yapıp edip belli oyları almayı başarıyorlar." ifadelerini kullandı.

'Bu toplum bunları affetmez'

"İnsanların özlük haklarıyla onurlarıyla şerefleriyle oynamak haysiyetsizliktir." diyen Karatepe, "Dilerim ki yakın zamanda kanuni düzenlemeler oluşur ve işten çıkarılanlar tekrar görevlerine dönerler. Çünkü bunlar kazanılmış özlük haklarıdır. Yapılan bu toplumun değerlerine ters düşmektedir. Bu toplum bunları affetmez. Bu zihniyet er ya da geç sandıkta da mağlup edilecektir." şeklinde konuştu.

Tarık Sezai Karatepe, sözlerine şöyle devam etti.

"CHP'nin protestolara sessiz kalması gayet normal. Kendi yandaş sendikaları KESK ve DİSK gibi kuruluşlar olduğundan HAK-İŞ ile ilgilenmiyorlar. HDP'de biliyorsunuz CHP'den doğma bir parti olarak ülkemizi kördüğüme sürüklemektedir."