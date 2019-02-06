Karatenin "Bulut" kardeşleri





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Danimarka'da 8-10 Şubat'ta düzenlenecek Genç, Ümit ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'na hazırlanan Kumite Milli Takımı'nda, Enes Bulut ve Ahmet Bulut kardeşler madalya için ter döküyor.

Eryaman'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) kampta yer alan Bulut kardeşler, hazırlıklarını AA muhabirine değerlendirdi.

Milli karateci Enes Bulut, 17 yaşında olduğunu ve 10 yıldır karate yaptığını ifade etti. Babasının eski bir karateci olduğunu belirten Enes, "Onun beni heveslendirmesi üzerine başladım. Zaten hiperaktif bir çocuktum. Babam bende bir ışık gördü. Hiperaktifliğimi de denetimde tutabilmek için karateye başladım." dedi.

Kocaeli Kağıtspor'da spor hayatını sürdüren milli sporcu, "Babam karateci olmasaydı da farklı bir şekilde bu branş karşıma çıksaydı yine ilgilenirdim. Karateye başlamamın en büyük sebebi babamdır. Babam aktif olarak antrenörlük yapıyor. Bizi de çalıştırıyor. Kampların dışında babam da kulübümüzde çalıştırıyor." ifadelerini kullandı.

Aileden biriyle milli takımda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren milli sporcu, şöyle devam etti:

"Kardeşimle milli takımda olmak güzel bir duygu. Aramızda anlaşmazlık olmuyor. Ben ağabeyim. Maç içinde çok fazla tavsiyelerim oluyor. Kenardan izleyip tribünden bağırıyorum. Destek veriyorum. Maç içinde benim ona çok fazla tepkim oluyor. Ben sinirleniyorum ancak Ahmet sakin bir çocuktur. Genelde ben tepki gösteriyorum."

Organizasyonlarda derece almalarının ailede sevinçle karşılandığını ifade eden Enes, "İkimizin de derece alması, ailemiz ve bizim için çok güzel bir gelişme. Kardeşimle beraber ileride daha güzel kamplar görebiliriz. Babamla birlikte bu sporu sonuna kadar götüreceğiz." şeklinde konuştu.





- Gençlik Olimpiyatları üçüncüsü





Milli karateci Enes Bulut, Arjantin'de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları'nda +68 kilo kumitede üçüncü olarak bronz madalya kazandığını belirtti.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında da üçüncülükleri bulunduğunu hatırlatan Enes Bulut, "En büyük hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Olimpiyatlara gidip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları için şansım yok. 2024 Paris Olimpiyatları için şansım var ve adayım." değerlendirmesini yaptı.

- Ahmet Bulut: "Ağabeyimin milli takımda olması benim için iyi"





Enes Bulut'un kardeşi 15 yaşındaki Ahmet Bulut da 10 yıldır karateyle iç içe olduğunu ifade etti.

Abisiyle aynı anda karateye başladıklarını aktaran genç sporcu "Beni babam heveslendirdi. Ben de devam ettim. Beni karate antrenmanlarına götürdü ve neler yaptıklarına baktım. Bu yüzden karateye başladık. Babam olmasaydı karatenin karşıma çıkacağını sanmıyorum. Tahmin ediyorum okurdum. Halen de okuyorum." diye konuştu.

Başarı elde ettiğinde çabalarının karşılığını aldığı için mutlu olduğunu dile getiren milli karateci, "Kamp ortamı çok güzel. Yeni arkadaşlar ediniyorum. Ağabeyimin milli takımda olması benim için iyi bir şey. İki kardeş milli takımda. Babamın da milli takım antrenörü olmasını isterdim. Babam stres yapmaz, motive eder." ifadelerini kullandı.

Babasının da ağabeyinin de kendisiyle ilgilendiğini anlatan Ahmet Bulut, "Babam taktik ve teknik veriyor. Babam maçlarda beni strese sokmuyor. Yaşım küçük olduğu için benim üzerime oynuyorlar. Balkan şampiyonuyum ama Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece almak istiyorum. Ardından da olimpiyatlarda başarılı olmayı hedefliyorum. 2024 Paris Olimpiyatları için hazırlanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.