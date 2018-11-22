Karatede yeni hedef olimpiyat





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - İspanya'da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda hayallerindeki altın madalyaya ulaşamayan milli sporcular Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş ve Alparslan Yamanoğlu, gözlerini 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na dikti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünün sporcularından kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu finalde kaybederken, erkekler kumite 84 kiloda Uğur Aktaş ve +84 kiloda Alparslan Yamanoğlu ise bronz madalyada kaldı.

Anadolu Ajansını ziyaret eden üç milli sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak karate adına bir ilke imza atacaklarını, madalya almaları durumunda da tarihe geçeceklerine dikkati çekti.





- Serap: "Sıfırdan başlıyoruz"





Dünya Şampiyonası finalinde Japon rakibine yenilerek gümüş madalyada kalan Serap Özçelik Arapoğlu, altın madalyanın üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Şampiyonaya giderken hedefinin kürsünün en üst basamağı olduğunu dile getiren Serap, şampiyonluk anını hayallerinde kurduğunu belirterek, "Antrenmanlarıma özverili bir şekilde devam ettim. En son Tokyo'da Premier Lig'de yenildim. Burada da hatalarımı gördüm ve bunu da müsabakalara yansıtmamaya çalıştım. Final müsabakasında heyecan, baskı, stres, hepsi üst üste geldi. O baskı beni hataya sürükledi. Rakibim de o hatayı iyi değerlendirdi. Final maçında öz güvenimi kaybettim. Finaldeki ufak hatalar sonucu belirledi." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen seneden bu yana 2020 Tokyo Olimpiyatları için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Serap, şunları kaydetti:

"Öncelikle bizim Tokyo'ya katılmamız gerekiyor. Çünkü sıfırdan başlıyoruz. Genel sıralamada Avrupa'dan çok nadir sporcu var. Çünkü Asyalılar genelde üst sırada. Başkanımız her türlü desteği sağlıyor. Yedi gün 24 saat çalışıyoruz. Esat başkanda çok güzel bir enerji var. Zaten kendisi benim teknik direktörlüğümü yapmıştı. Murat hoca da Esat başkan da müsabaka içinde neler yapmamız gerektiğini çok iyi çözüyor."





- Uğur: "Hep kürsüde olmamız lazım"





Dünya Şampiyonası'nda hakem hatalarıyla final şansını kaybettiğini savunan Uğur Aktaş ise "Öncelikli hedefimiz olimpiyat kotasını kazanabilmek." dedi.

Olimpik sıralamada şu anda üçüncü sırada olduğunu hatırlatan Uğur Aktaş, "Önümde iki Japon sporcu var. Kendi kilomda ikinci sıradayım. 2020'nin mart veya nisan aylarında Tokyo için isimler belli olacak. Elimizden geleni yapacağız. Dünya şampiyonu olan dahi olimpiyata gidemeyebilir." ifadelerini kullandı.

Uğur Aktaş, federasyon başkanı Esat Delihasan'ın sporun en altından geldiğinin hatırlatılması üzerine, "Esat başkan bize hatalarımızı söylüyor. Bizim yaşadıklarımızı seneler önce yaşamış. Sporcuya nasıl yaklaşılmasını gerektiğini iyi biliyor. Sporcu psikolojisine çok hakim." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Milli karateci, Dünya Şampiyonası'nda hakemlerin çok fazla ön plana çıktığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Şili ve Tokyo'daki Premier Lig'de şampiyon olarak Dünya Şampiyonası'na gittim. Kendime güveniyordum, dünya şampiyonu olacağıma inanıyordum. Kendi kilomdaki tüm iyi rakipleri yenmiştim. Bu inançla ve azimle tatamiye çıktım. Son 11 saniyeye kadar maçı önde götürüyordum. Rakibim beni uyuttu. Son 11 saniyede 2-1 öne geçti. Bundan sonra ben 4 ve 3 puanlık ataklar yaptım ama hakem durdurdu. Hakemin maçı durdurması keyfi bir karardı. Ataklarım hakemler tarafından puan değeri görmedi. Çok üzüldüm. Çünkü, her zaman yendiğim bir rakipti."

Dünya üçüncülüğü için Belaruslu rakibiyle karşılaştığını belirten Uğur, "Rakibimi yendim ve bronz madalya kazandım. Hedefim şampiyon olmaktı. Böylelikle de Tokyo için en yüksek puanı haneme yazdırmaktı. Karate olimpiyatlara ilk kez gireceği için kota sayısı sınırlı. Kategoriler de birleşti. Gittiğimiz turnuvalarda en iyi performansı sergilememiz lazım. Hep kürsüde olmamız lazım." ifadelerini kullandı.





- Alparslan: "Bize nasip olacak"





21 yaş altı kategorisinde dünya şampiyonu olarak Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Alparslan Yamanoğlu da finalin hayallerini süslediğini ancak bunu başaramadığını söyledi.

Milli sporcu, bu organizasyonda ilk tecrübesini yaşadığını belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda birinci oldum. Şampiyon olarak 21 yaş altı kariyerimi noktaladım. Büyüklerde yarıştığın sporcular dünyada adını duyurmuş sporcular. O sporcuları yenmek gibi bir olay giriyor işin içine. Çok şükür çabuk adapte olduk ve bronz madalyayla döndük. Hedefim final oynamaktı ve altın madalyayı kazanabilmekti. Dünya Şampiyonası'nda finalin hayalini kurdum. Gece uyurken dahi bunun rüyalarını görüyordum."

Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğün kendisine büyük bir avantaj sağladını anlatan Alparslan, "Olimpiyatlara katılırsak ilk olacağız. Orada yarışmak bir rüyaydı. Bizden önceki jenerasyona nasip olmadı, bize nasip olacak. Bu hayali gerçekleştirmenin yanı sıra bir de ilk olacaksınız. İlk madalyayı alan ve orada yarışan ilk isim olmakta ayrıca bunun artısı. Uğur veya Alparslan'dan birisi ülkemizi Tokyo'da temsil edecek. Buna yürekten inanıyoruz. İkimizde ilk 10 içindeyiz. Genel sıralamada ilk 4 içinde yer alarak garantilemek istiyoruz." şeklinde konuştu.