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Spor Karatede çifte gurur: Gaziosmanpaşa yeniden kürsüde
Spor

Karatede çifte gurur: Gaziosmanpaşa yeniden kürsüde

Yeniakit Publisher
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Karatede çifte gurur: Gaziosmanpaşa yeniden kürsüde

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda elde ettikleri başarılarla gururlandırmaya devam ediyor. Sporcular, Şehit Eren Bülbül Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası’nda takım kata kategorisinde Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü kazandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda elde ettikleri başarılarla gururlandırmaya devam ediyor. Sporcular, Şehit Eren Bülbül Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası’nda takım kata kategorisinde Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü kazandı.

31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Manisa’da gerçekleştirilen Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası’nda Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, önemli başarılara imza attı. Şampiyonanın farklı kategorilerinde mücadele eden sporcular, gösterdikleri üstün performansla Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü olmak üzere iki önemli dereceye imza attı.

Bayan Takım Kata kategorisinde mücadele eden Tuana Irmak, Dilruba Ayşe Aktürk, Azra Akbulut ve Funda Sıla Albayrak, sergiledikleri üstün performansla Türkiye şampiyonu oldu. Erkek Takım Kata kategorisinde yarışan Muhammed Fatih Arpacı, İsmail Dülgar ve Sabri Doğan Başer ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.

TAKIM RUHU VE DİSİPLİN ODAKLI ÇALIŞMA

Disiplinli çalışma, uyum ve takım ruhunun karşılığını alan sporcular, aylar süren hazırlık sürecinin ardından şampiyonayı madalyalarla tamamladı. Kazanılan dereceler, Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü’nün istikrarlı yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

 

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