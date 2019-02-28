Karate 1 A Serisi - Avusturya'nın Salzburg kentinde 1-3 Mart tarihlerinde yapılacak müsabakalar için 99 ülkeden 2 bin 57 sporcu kayıt yaptırdı



ANKARA (AA) - Dünya Karate Federasyonunun (WKF) iki yıl önce hayata geçirdiği ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonlardan Karate 1 A Serisi'nde sezonun ilk etabı, Avusturya'da yapılacak. Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1-3 Mart tarihlerinde Salzburg kentinde yapılacak müsabakalar için 99 ülkeden 2 bin 57 sporcu kayıt yaptırdı. Türkiye'nin 9 bayan 14 erkek sporcuyla temsil edileceği organizasyonda kata ve kumite olmak üzere iki takım ve 12 ferdi dalda madalya dağıtılacak.

- 2. etap İstanbul'da

2019 yılında 4 etap üzerinden düzenlenecek Karate 1 A Serisi’nde sezonun ikinci buluşması, 17-19 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Organizasyon, Kanada’nın Montreal kentindeki üçüncü etabın ardından Şili'nin Santiago kentindeki yapılacak son etabın ardından sona erecek. Salzburg'daki etapta Türkiye’yi şu sporcular temsil edecek: - Kadınlar Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Keydanur Çolak Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu, Gülsen Demirtürk Kumite 55 kilo: Tuba Yakan Kumite 61 kilo: Merve Çoban Kumite 68 kilo: Eda Eltemur Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu, Yıldız Aras

- Erkekler Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran, Enes Özdemir Kumite 60 kilo: Eray Şamdan, Aykut Kaya Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer, Muratcan Deniz Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran

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