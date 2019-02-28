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Karate 1 A Serisi

- Avusturya'nın Salzburg kentinde 1-3 Mart tarihlerinde yapılacak müsabakalar için 99 ülkeden 2 bin 57 sporcu kayıt yaptırdı

28 Şubat 2019 Perşembe 15:22
Karate 1 A Serisi


ANKARA (AA) - Dünya Karate Federasyonunun (WKF) iki yıl önce hayata geçirdiği ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonlardan Karate 1 A Serisi'nde sezonun ilk etabı, Avusturya'da yapılacak.

Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1-3 Mart tarihlerinde Salzburg kentinde yapılacak müsabakalar için 99 ülkeden 2 bin 57 sporcu kayıt yaptırdı.

Türkiye'nin 9 bayan 14 erkek sporcuyla temsil edileceği organizasyonda kata ve kumite olmak üzere iki takım ve 12 ferdi dalda madalya dağıtılacak.


- 2. etap İstanbul'da


2019 yılında 4 etap üzerinden düzenlenecek Karate 1 A Serisi’nde sezonun ikinci buluşması, 17-19 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek.

Organizasyon, Kanada’nın Montreal kentindeki üçüncü etabın ardından Şili'nin Santiago kentindeki yapılacak son etabın ardından sona erecek.

Salzburg'daki etapta Türkiye’yi şu sporcular temsil edecek:

- Kadınlar

Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Keydanur Çolak

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu, Gülsen Demirtürk

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu, Yıldız Aras


- Erkekler

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran, Enes Özdemir

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan, Aykut Kaya

Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer, Muratcan Deniz

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu

Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:22
  1. Avusturya
  2. Dünya Karate Federasyonu
  3. KARATE
  4. Karate 1 A Serisi
  5. Salzburg
  6. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

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