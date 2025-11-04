Karatay'a 7 yılda 8 sağlık tesisi

Karatay Belediyesi, hayırsever Celalettin Hakan Katırcı ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle kazandırılan merkez; sağlıklı yaşam hizmetleri ile aile sağlığı hizmetlerini aynı çatı altında buluşturarak vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracak.

Toplam Bin 600 metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan merkez, modern altyapısı, ferah mimarisi ve çağın ihtiyaçlarına uygun donanımıyla yalnızca Akabe Mahallesi’ne değil, çevre mahallelerle birlikte tüm Karatay’a hitap edecek.

HASAN KILCA: SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN SAĞLAM BİR GELECEK İNŞA EDİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açılış töreninde yaptığı konuşmada; Karatay Belediyesi olarak eğitimden kültüre, sanattan spora, sosyal projelerden yeşil alanlara, altyapıdan sağlık yatırımlarına kadar toplumun her kesimine dokunan, her bireye ulaşan bütüncül bir hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, ilçenin sağlık altyapısına önemli bir yatırım daha kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Kılca; “Yaptığımız işin özü insanımıza duyduğumuz samimi bir muhabbet ve hizmet aşkımızdır. Çünkü ibadetinizde, işinizde ve istikametinizde ‘aşk’ varsa o iş tamamdır. Bizim hizmet anlayışımızın merkezi de, dünyaya öğretileriyle yön vermiş Hz. Mevlânâ’nın gönül ikliminden ilham alarak, yaptığımız her işe ‘aşkı’ katmaktır. Bu bakımdan, Karatay’a hizmet demek, samimiyet ve muhabbetle hemşerilerimizin evvela gönlüne dokunmak demektir. Çünkü biliyoruz ki; bir çocuğumuzun oyun parkındaki gülüşü, bir gencimizin spor tesisindeki enerjisi, bir ailemizin aile sağlığı merkezinde huzurla aldığı hizmet, büyük bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır.” dedi. Hz. Ali’nin “Sağlık, gizli bir nimettir; onu kaybeden bilir.” sözünü hatırlatan Başkan Hasan Kılca; sağlıklı bir hayatın, ancak sağlıklı nesillerle mümkün olabileceğini vurgulayarak, Karatay’ın sadece binaların değil hayatların, umutların ve sağlığın şehri olması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

KARATAY’IN SAĞLIK ALTYAPISINDA GÜÇLÜ BİR ATILIM GERÇEKLEŞTİRDİK

Başkan Hasan Kılca; “Hayata geçirdiğimiz yatırımlar sayesinde ilçemizin sağlık altyapısında güçlü bir atılım gerçekleştirdik. Belediyemiz tarafından Karatay’a; Nakipoğlu Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi, Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi, Karakulak Yusuf Yiğit Aile Sağlığı Merkezi, Hayıroğlu Sağlık Evi, hayırseverlerimizin destekleriyle inşa edilen Hatice–Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi ile yapımında sona yaklaştığımız Karatay 1 No’lu Fahriye–Yaşar Oğuz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu kazandırdık. Ayrıca, İstiklal ve Erenler Mahallelerimize aile sağlığı merkezleri, Emirgazi Mahallemize ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi gibi önemli tesisleri ilçemize kazandırdık. Bugün de belediyemizin katkıları ve hayırseverlerimizin üstlendiği yapım süreciyle Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ile Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm yatırımlarımızla birlikte son 7 yılda 8 yeni sağlık tesisini Karatay’a kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Hayırsever Celalettin Hakan Katırcı ve ailesine teşekkür eden Başkan Kılca, yapılan hayırların sadaka-i cariye olarak kabul olmasını temenni etti. İlçenin manevi iklimi ile birlik ve beraberlik ruhuna da dikkat çeken Başkan Kılca; açılışı yapılan iki merkezin de söz konusu birlik ve dayanışma ruhunun önemli birer yansıması olduğunu ifade etti. Başkan Hasan Kılca konuşmasını, “Akabe Mahallemize kazandırdığımız Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi’nin; sağlıklı yaşam hizmetlerini ve aile sağlığı hizmetlerini tek çatı altında toplamasıyla vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine çok daha kolay ulaşmasını sağlayacağına inanıyorum. Sağlık Merkezimizin ilçemize, şehrimize, sağlık camiamıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” sözleriyle tamamladı.

CELALETTİN HAKAN KATIRCI: TOPLUMA DEĞER KATAN BİR HİZMETİ HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ İÇİN GURURLUYUZ

Hayırsever iş insanı Celalettin Hakan Katırcı, aileleri adına topluma değer kazandıran bir sağlık yatırımını hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek; “projeye katkı sunan tüm kurum ve yöneticilere şükranlarını sunuyorum.” dedi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın sürece verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Katırcı, bu işbirliğinin Karatay’ın sağlık altyapısına önemli bir değer kattığını vurguladı.

Sağlık alanında topluma fayda sağlamayı önceleyen bir yaklaşımla hareket ettiklerinin altını çizen Celalettin Hakan Katırcı; 2018 yılında Meram ilçesine kazandırılan 18 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin ardından Karatay’a da aynı sorumluluk bilinciyle hizmet edecek modern bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Celalettin Hakan Katırcı; açılışı yapılan merkezin vatandaşlara şifa dağıtan bir hizmet noktası olmasını temenni etti ve programa katılan herkese teşekkür etti.

YUSUF YAVUZ: KONYA’DA KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ GÜÇLENİYOR

Karatay Hacı Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi’nin hayırlı olmasını dileyen Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz ise koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin sağlık altyapısının bugün dünyanın birçok ülkesine örnek olacak seviyede olduğunu vurgulayan Yusuf Yavuz; artık hedefin vatandaşları hastanelere gelmeden, hastalıklardan koruyan bir yaklaşımla sağlık hizmetlerini geliştirmek olduğunu söyledi. Konya’nın, belediyelerin ve hayırseverlerin katkılarıyla sağlık yatırımlarında örnek bir şehir haline geldiğini ifade eden İl Müdürü Yavuz, Karatay Belediyesi’nin bu alanda önemli bir paya sahip olduğunu belirterek; “Başka illerde görmediğimiz kadar güçlü iş birlikleri var. Özellikle Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya sağlık yatırımlarımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. Karatay’daki sağlık hizmetlerinin tüm yönleriyle geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, yeni merkezin Konya’ya hayırlı olmasını diledi.

VALİ AKIN: GÜÇLÜ DEVLETİN TEMELİ SAĞLIKLI TOPLUMDUR

Konya Valisi İbrahim Akın da modern tıbbi imkanlar ile teknolojik yeniliklerin bir araya getirildiği bu sağlık tesisinin Karatay’a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Akın; yaklaşık 15 bin vatandaşa, yakın, ulaşılabilir ve güvenli birinci basamak sağlık hizmeti sunacak şekilde planlanan merkezin; şehrin sağlık altyapısını daha da güçlendireceğini belirterek, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Hastalıkların tedavisinin yanı sıra sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi ve özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin önceliklendirileceğini ifade eden Vali Akın, “Artık hedefimiz hastayı hastaneye getirmek değil, hastalıklardan korumaktır” dedi. Hayırsever Celalettin Hakan Katırcı’nın, merhum dedesi Hasan Katırcı ve merhum babaannesi Sıddıka Katırcı’nın adını yaşatırken topluma hizmet etme geleneğini sürdürdüğünü söyleyen Vali Akın, Katırcı ailesine gösterdikleri örnek sorumluluk bilinci dolayısıyla teşekkür etti. Konya’da sağlık yatırımlarında belediyelerin önemli bir katkı sunduğunu hatırlatan Akın, tesisin kazandırılmasında gösterdikleri desteklerden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve ekibine de teşekkürlerini iletti. Sağlığın her türlü zenginliğin üzerinde olduğunu belirten Vali Akın, “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözünü hatırlatarak tesisin Karatay’a ve Konya’ya hayırlı olmasını diledi.

MERKEZİN RESMİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Protokol konuşmalarının ardından, Karatay Belediyesi, hayırsever Celalettin Hakan Katırcı ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Akabe Mahallesi’ne kazandırılan Karatay Hacı Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi’ni resmi açılışı, yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri merkezi gezerek, tesiste sunulan hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Açılış programına; AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Konya Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 24. ve 27. Dönem Milletvekili AK Parti Milletvekili Gülay Samancı, 27. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Karatay İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Çam, Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Günenc, İŞKUR Konya İl Müdürü Önder Çiftçi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Konya İl Müdürü Erkin Avcı katıldı.