Karatay ısrarcı... "Veganlar koyun gibi"

Veganları "Tahıl beyinli" olarak nitelendiren ve bu söylemi ile tepki çeken Prof. Dr. Canan Karatay, veganlara neden böyle söylediğini anlattı.

"Koyunları seviyorlar ama..."

Karatay, "Veganlarla vejeteryanları karıştırmayalım. Veganlar hiçbir hayvansal ürünü yemiyorlar. Yoğurt yemezler, hayvanın sütünü içmezler, peynir yemezler. Bu hakikaten insanın bedenine, yaradılışına aykırı bir olaydır" dedi.

Karatay şöyle devam etti:

Neden tahıl beyinli dedim? Çünkü M.Ö 5. yüzyılda Hipokrat diyor ki; "Ne yerseniz O'sunuz." Niçin alınıyorlar? Koyunları seviyorlar, koyunlara benziyorlar. Koyunları seviyorlar ama onlardan gelen süte dokunmuyorlar. Koyun da tahıl beyin, neden alınıyorlar? En sevdiğin hayvana benzetiyorum seni. Bir de şu farkımız var; Koyunlar ve inekler otoburdurlar. Biyolojik olarak varlıklar etobur olurlar, otobur olurlar ve bizim gibi hem et hem otobur olurlar. Bu hayvanlar geviş getirirler, biz geviş mi getiriyoruz? İnsanlar geviş getirir mi? Bunlar otları yiyip yiyip yatıyorlar, sonra ağızlarına tekrar geliyor, tekrar gönderiyorlar. Yapıları tamamen değişik"

"Eskiden obezdim"

Karatay, eskiden obez olduğunu açıklarken, "12 sene kaldık Amerika’da. Türk ekmeğini özlemişiz. Ekmeğe saldırdık, saldırır saldırmaz şişmeye başladık. Önce tuzsuz ekmeğe geçtik. Ondan sonra tamamen kestik. Bütün sağlık sorunlarının altında, bilimsel olarak gösterildi ki yanlış beslenme ve obezite artırıldı" dedi.