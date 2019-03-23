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Karatay diyeti nasıl yapılır?

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın soyadıyla anılan bu diyet, sağlıklı Akdeniz tipi beslenme diyeti olarak özetlenebilir. İşte bu, “Neden Karatay diyeti?” sorusunun en kolay cevabı. Hem kolay olması hem de porsiyonlarda serbestiyet açısından tercih edilen bu diyet nasıl yapılır? İşte Karatay diyetine dair detaylar haberimizde...

23 Mart 2019 Cumartesi 12:57
Karatay diyeti nasıl yapılır?

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın soyadıyla anılan bu diyet, sağlıklı Akdeniz tipi beslenme diyeti olarak özetlenebilir. İşte bu, “Neden Karatay diyeti?” sorusunun en kolay cevabı. Hem kolay olması hem de porsiyonlarda serbestiyet açısından tercih edilen bu diyet nasıl yapılır? İşte Karatay diyetine dair detaylar haberimizde...

Karatay diyeti nedir?

Karatay Diyeti veya Karatay diyet listesi Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay tarafından hazırlanmış bir diyet planıdır. Karatay diyet listesi’nin diyet listesinden ziyade sağlıklı bir yeme alışkanlı olduğu savunulmaktadır. Canan Karatay, “Ekmek yemek yerine mantıklı ürünler yiyerek kendinizi yormadan kilo verebilirsiniz. Karatay diyetinde şeker ve ekmek “tatlı zehirler” olarak anılır; çünkü sizi en çok şişmanlatan şeyler bunlardır” diyerek Karatay Diyeti’nin temelini açıklamıştır. Bu diyetin temel amacı vücudun enerji düzeyini kontrol eden leptin hormonu ile insülin direncini kırmak, karaciğer yağlanmasını ve göbek bölgesinde ki yağ artışını engellemektir.

Karatay diyeti nasıl yapılır?

Karatay Diyeti’nin nasıl uygulanması gerektiği ve özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

Karatay diyet listesi kuralının başlıca özelliği unlu gıdalar, ekmek ve sağlıksız sayılabilecek pirinç, patates gibi karbonhidrat kaynaklarının tüketilmemesidir.
Yemeklerde sızma zeytinyağı veya tereyağı kullanılmalı; ayçiçekyağı veya mısırözü yağı tercih edilmemelidir.
Ekmek tüketimi yasaktır. Ekmek yerine kuruyemiş çeşitlerinden ceviz, fıstık, fındık veya badem tüketilmesi önerilir.
Sabahları proteinden zengin ve enerjisi yüksek bir kahvaltı öğünü yapılmalıdır. Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak belirtilmektedir.
Gün içerisinde 3 öğünden fazla beslenilmemelidir, ara öğün tüketimi yapılmamalıdır ve öğünler arasında 4-5 saatlik aralıklar olmalıdır.
Öğünler arasında limonlu su, ayran veya limonlu şekersiz çay içilebilir.
Akşam 20.00 itibari ile besin tüketimi yasaklanmalıdır.
Yemekler düşük ısıda ve uzun süre pişirilmelidir.
Salatalara sızma zeytinyağı, keten tohumu yağı, sirke ve limon suyu eklenebilir.
Bol sirkeli ve az tuzlu evde hazırlanmış turşular tüketilebilir.
İşlenmiş ve katkı maddesi içeren besinler tüketilmemelidir. Alkollü içeçekler, şekerli gazlı içecekler ve hazır meyve suları tüketilmemelidir.
Günde 2 litre su mutlaka içilmelidir.
Beslenme planının yanında her gün 40-60 dakikalık yürüyüşler yapılmalıdır.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:57
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