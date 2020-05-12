Karatay Belediyesinden yol ve çevre düzenlemesi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçenin daha da gelişmesi ve vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıracak projelere imza atmaya devam ediyor.

Karatay Belediyesi, ilçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Konya UKOME’nin 5 Mayıs 2020 tarihli kararıyla harekete geçen Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Karakayış Caddesi’nde yol ve çevre düzenleme ile refüj çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca, cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin önleri için de otopark çalışması yapıyor.

“Amacımız caddeyi daha modern bir görünüme kavuşturmak”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerden bilgi alan Başkan Kılca, çalışmaların ilçenin yaşam kalitesini yükselterek Karatay’ı daha da güzelleştireceğini ifade etti. Kılca, ilçe genelinde birçok noktada çalışma yaptıklarını kaydederek, “Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, Karakayış Caddemizde yol ve tretuvar çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının da olduğu bugünlerde ekiplerimiz daha da rahat çalışıyor. Amacımız caddeyi daha modern bir görünüme kavuşturmak ve Karatay’ımıza daha güzel yollar daha güzel kaldırımlar kazandırmaktır. Belediyemizin tüm kaynaklarını hemşehrilerimize hizmet olarak geri döndürmek gibi bir çabamız var. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti vermek için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.