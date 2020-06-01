Karatay Belediyesi, kültür yayıncılığına önemli katkılar sunuyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, kültür yayınlarıyla Konya, özellikle de Karatay’ın bütün maddi-manevi değerlerini kitaplaştırarak vatandaşla buluşturuyor.

Karatay Belediyesi, binlerce yıllık geçmişi ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Konya’nın, özellikle de Karatay’ın elde ettiği zengin miras ile değerlerin kalıcı hale getirilmesi, geleceğe taşınması ve tanıtılması amacıyla birçok çalışma yürütüyor.

Bugüne kadar onlarca kıymetli eseri yayın hayatına kazandıran Karatay Belediyesi, kültür yayıncılığına yeni eserlerle katkı sunmaya devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yılda “9. Geleneksel Mevlana Şiir Şöleni Şiir Seçkisi”, “Konya’da Ahilik; Ahi Yapıları”, “Mihrimah; Kadim Medeniyetin Manevi Temelleri”, “Selçuklu Emiri Celalettin Karatay ve Vakıf Eserleri” ve “Âlem Dönüyor; Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler” gibi 5 önemli eseri yayın hayatına kazandırdıklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Konyamızın zengin ve derin kültür-sanat hayatına katkı yapıyoruz” dedi.

“Kendi kültür ve değerlerimizi yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Kılca, kökü binlerce yıllık tarihe dayanan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Konya’nın sahip olduğu değerler ve bu önemli

mirası korumak, geleceğe taşımak için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Bugün coğrafyamız, büyük bir kültür emperyalizmi ile karşı karşıyadır. Kendi kültürlerini ve değerlerini koruyamayan toplumlar, maalesef yok olmaya mahkumdur. Karatay Belediyesi olarak bizler, kendi kültürümüzü yaşayarak, yaşatarak ve gelecek kuşaklara aktararak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bu kapsamda da yaklaşık son bir buçuk yılda 5 önemli eseri yayın hayatına kazandırarak hemşehrilerimizle buluşturduk. Amacımız, birçok medeniyetten beslenmiş, bu medeniyetlerin kültüründen süzülmüş bir şehir olan Konyamızın özellikle de Karatayımızın da tanıtımına katkı sunmaktır. Bu vesileyle söz konusu proje ve eserlerimizin yayın hayatına kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.