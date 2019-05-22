Kararı kendisi duyurdu! İstanbul'da bir aday daha seçimden çekildi
Bağımsız Türkiye Partisi'nin İstanbul adayı Selim Kotil, 23 Haziran'da yapılacak olan seçimlerden çekildiğini duyurdu.22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:25
31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy alan Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul adayı Selim Kotil, 23 Haziran'da yapılacak seçime katılmayacağını açıkladı.
Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kotil, "23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim." dedi.
BTP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Adayı Selim Kotil, resmi Twitter hesabından İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Parti karar verdi
Selim Kotil, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun."
Selim Kotil, 31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy almıştı.
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