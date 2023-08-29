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Gündem Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kurtuluş Savaşı gazilerinin mirasçılarına “İstiklal Madalyası” verilecek
Gündem

Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kurtuluş Savaşı gazilerinin mirasçılarına “İstiklal Madalyası” verilecek

Yeniakit Publisher
2023-08-29 08:23:00 -
Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kurtuluş Savaşı gazilerinin mirasçılarına "İstiklal Madalyası" verilecek

Kurtuluş Savaşı’na katılan 4 gazinin mirasçısına “İstiklal Madalyası” verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Kurtuluş Savaşı gazisi 4 askerin mirasçılarına “İstiklal Madalyası” verilecek.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri, "5. Kafkas Tümeni 10. Alay 3. Tabur 10. Bölük; 1900 doğumlu Merzifonlu Mehmet Oğlu Kıdemli Serçavuş (Başçavuş) Arslan Hasan Utubak’ın oğlu Halil Süheyl Utubak, 8. Tümen 189. Alay 1. Tabur 3. Bölük; 1900 doğumlu Kırşehirli Halil oğlu Er Salih Güner’in oğlu Salih Güner, 3. Tümen 8. Alay 3. Makineli Tabur; 1900 doğumlu Şenkayalı Ali Oğlu er Adıgüzel Yıldız’ın kızı Elmas Sezer (Yıldız), 190. Alay 1 .Tabur Karargahı efradından; 1886 doğumlu Ilgazlı Ahmet oğlu er Ahmetali Er’in torunu Ahmet Er" şeklinde sıralandı.

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Yorumlar

Selâm hepimizin üzerine olsun

Kurtuluş Savaşı'nda... vatan toprağımızın bugün bizler için yaşanabilir olması adına canını Allah için feda eden bütün şehidlerimizin rûhu şad olsun... mekânları cennet makamları âlî olsun... onları rahmetle,minnetle, şükranla yâd ediyoruz...

Şamil

Ne büyük onurdur o savaşlarda gazi olmak şehit olmak . Lakin mirasçıları ne alaka yahu ? Bizimde dedelerimiz ya ölmüş ya gazi olmuş hepimize verin o zaman .
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