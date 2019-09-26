Karar yazarı Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı şişirdi! Elindeki anket sonucunu açıkladı

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, bugünkü yazısında anket açıklayarak Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partilerin oy oranını paylaşarak eski AK Partili isimlere açık bir şekilde destek verdi.

AK Parti'den istifa ederek, yeni parti kurmaları beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Ekonomi Bakanlarından ve AK Parti'nin kurucularından olan Ali Babacan'ın çalışmaları devam ediyor. AK Parti'nin içinden doğacak olan bu iki yeni partinin ne zaman kurulacağı henüz belli değil ama siyaset koridorlarında en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Ortada henüz partiler yer almazken şimdiden en çok merak edilenlerin başında bu partilerin alacağı oy oranı var. Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, bugünkü köşe yazısında anket açıklayarak Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partilerin oyunu okuyucuları ile paylaştı.

İki ismin şimdilik yollarının ayrı olduğunu belirten "belki bunda da bir hayır vardır" diyen Albayrak, yazısında bir anket paylaşarak Davutoğlu ve Babacan'ın oyu hakkında bilgi verdi:

'Daha ortada parti yokken yüzde 8-9' dedi

İşittiğimize göre söz konusu anketlerde “Babacan’ın kuracağı partiye” destek de bu bakımdan hiç azımsanacak gibi değil; yüzde 6-7 civarında. Ve dünya dönmeye devam ediyor. Türkiye de AK Parti – CHP diyalektiğine mahkûm edilemez. Bir taraftan Davutoğlu ve arkadaşlarının yeni partisi, öbür taraftan Babacan ve arkadaşlarının yeni partisi, siyasete yeni bir soluk getirerek bizi bu kısırlıktan kurtarmaya aday. Beraber olsalar belki solukları daha kuvvetli olur, ama belki de ayrı olunca daha geniş bir potansiyele hitap edecekler; dediğimiz gibi, hayırlısı…"