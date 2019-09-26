0553 313 94 23

Karar yazarı Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı şişirdi! Elindeki anket sonucunu açıkladı

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, şişirilmeye devam ediliyor. Yeni partiye büyük destek veren Karar yazarı Hakan Albayrak, elinde bir anket olduğu söyleyerek yeni partilere gaz verdi.

26 Eylül 2019 Perşembe 18:39
Karar yazarı Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı şişirdi! Elindeki anket sonucunu açıkladı

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, bugünkü yazısında anket açıklayarak Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partilerin oy oranını paylaşarak eski AK Partili isimlere açık bir şekilde destek verdi.

AK Parti'den istifa ederek, yeni parti kurmaları beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Ekonomi Bakanlarından ve AK Parti'nin kurucularından olan Ali Babacan'ın çalışmaları devam ediyor. AK Parti'nin içinden doğacak olan bu iki yeni partinin ne zaman kurulacağı henüz belli değil ama siyaset koridorlarında en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Ortada henüz partiler yer almazken şimdiden en çok merak edilenlerin başında bu partilerin alacağı oy oranı var. Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, bugünkü köşe yazısında anket açıklayarak Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partilerin oyunu okuyucuları ile paylaştı.

İki ismin şimdilik yollarının ayrı olduğunu belirten "belki bunda da bir hayır vardır" diyen Albayrak, yazısında bir anket paylaşarak Davutoğlu ve Babacan'ın oyu hakkında bilgi verdi:

 

'Daha ortada parti yokken yüzde 8-9' dedi

İşittiğimize göre söz konusu anketlerde “Babacan’ın kuracağı partiye” destek de bu bakımdan hiç azımsanacak gibi değil; yüzde 6-7 civarında. Ve dünya dönmeye devam ediyor. Türkiye de AK Parti – CHP diyalektiğine mahkûm edilemez. Bir taraftan Davutoğlu ve arkadaşlarının yeni partisi, öbür taraftan Babacan ve arkadaşlarının yeni partisi, siyasete yeni bir soluk getirerek bizi bu kısırlıktan kurtarmaya aday. Beraber olsalar belki solukları daha kuvvetli olur, ama belki de ayrı olunca daha geniş bir potansiyele hitap edecekler; dediğimiz gibi, hayırlısı…"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 18:39
  1. Ali Babacan
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Ahmet Davutoğlu anket
  4. Ali Babacan anket

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karar yazarı Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı şişirdi! Elindeki anket sonucunu açıkladı
    1. Karar yazarı Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    2. İstanbul depremi sonrası Avcılar..
    3. İstanbul'da deprem sonrası acı haber!..
    4. İstanbul'da hangi semtler tehlike..
    5. Hırsızlıktan yakalandı serbest..
    6. İstanbul'u 'alarmda olun' sözleriyle..
    7. Bina hasar tespiti nasıl yapılır?..
    8. Rize'de uyuşturucu ticareti yapanlara..
    9. Naci Görür'den korkutan deprem..
    10. Norveç'te büyük felaket! 200 bin litre..
    11. Son dakika: Bursa’da okullar tatil mi?
    12. Erzurum'da silahlı kavga: 3 yaralı
    13. Deprem sonrası İstanbul'da metrobüs..
    14. Fuat Oktay’dan İstanbul depremi..
    15. İstanbul depremi tarihi surları çatlattı
    16. Kandilli'den İstanbul depremi..
    17. O ülkede büyük deprem! Çok sayıda ölü..
    18. Samsun'da "torbacı" operasyonu: 15..
    19. İstanbul depremi sonrasında hasar..
    20. Katil İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın..
    21. Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük..
    22. AFAD acil toplanma alanları nelerde?..
    23. Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu!
    24. Abdullah Gül'den başsağlığı mesajı
    25. Dişçide deprem anı kameralara yansıdı
    26. Binali Yıldırım’dan İstanbul depremi..
    27. Deprem sonrası Enerji Bakanlığından..
    28. İstanbul'un ardından bir deprem haberi..
    29. Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 6..
    30. İYİ Parti'nin yönetim kadrosunda görev..
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü