Karar verildi! Arda Turan'a rekor tazminat
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ve Medipol Başakşehir'de futbol kariyerine devam eden Arda Turan, özel hayatıyla ilgili sözleri nedeniyle Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak hakkında açtığı tazminat davasını kazandı.19 Eylül 2018 Çarşamba 18:17
Milli futbolcu Arda Turan, özel hayatıyla ilgili söyledikleri sözleri için Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak hakkında açtığı toplam 600 bin liralık tazminat davasını kazandı.
8 YIL SONRA TAZMİNAT ALMAYA HAK KAZANDI
Habertürk'ün haberine göre, 2010 yılında Telegol programında futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun kendisiyle ilgili söylediği sözler nedeniyle tazminat davası açan Arda Turan, 8 yıl sonra tazminat almaya hak kazandı. Hukuk Genel Kurulu, Erman Toroğlu'nun Arda Turan ile ilgili televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.
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