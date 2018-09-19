Karar verildi! Arda Turan'a rekor tazminat

Milli futbolcu Arda Turan, özel hayatıyla ilgili söyledikleri sözleri için Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak hakkında açtığı toplam 600 bin liralık tazminat davasını kazandı.

8 YIL SONRA TAZMİNAT ALMAYA HAK KAZANDI

Habertürk'ün haberine göre, 2010 yılında Telegol programında futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun kendisiyle ilgili söylediği sözler nedeniyle tazminat davası açan Arda Turan, 8 yıl sonra tazminat almaya hak kazandı. Hukuk Genel Kurulu, Erman Toroğlu'nun Arda Turan ile ilgili televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.