THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Karar verildi! Arda Turan'a rekor tazminat

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ve Medipol Başakşehir'de futbol kariyerine devam eden Arda Turan, özel hayatıyla ilgili sözleri nedeniyle Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak hakkında açtığı tazminat davasını kazandı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 18:17
Karar verildi! Arda Turan'a rekor tazminat

Milli futbolcu Arda Turan, özel hayatıyla ilgili söyledikleri sözleri için Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak hakkında açtığı toplam 600 bin liralık tazminat davasını kazandı.

8 YIL SONRA TAZMİNAT ALMAYA HAK KAZANDI

Habertürk'ün haberine göre, 2010 yılında Telegol programında futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun kendisiyle ilgili söylediği sözler nedeniyle tazminat davası açan Arda Turan, 8 yıl sonra tazminat almaya hak kazandı. Hukuk Genel Kurulu, Erman Toroğlu'nun Arda Turan ile ilgili televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 18:17
  1. Arda Turan
  2. Erman Toroğlu
  3. Gökmen Özdenak
  4. Tazminat davası
  5. rekor tazminat
  6. dava sonucu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Gen’e göre beslenmeye az kaldı
    1. ‘Gen’e göre beslenmeye az kaldı
    2. Ankara Sincan Batıkent Etimesgut..
    3. Ankara nöbetçi eczane Mamak ve..
    4. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
    5. Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    6. Nöbetçi eczane Keçiören
    7. Kadınların ortak derdi: Kemik Erimesi
    8. Çocuklarda dikkat eksikliğine dikkat!
    9. Kayısı çekirdeği cildi onarıyor
    10. İslam düşmanı Wilders skandal sözler:..
    11. 3 Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
    12. Kardeş kavgaları ile nasıl başa çıkılır?
    13. Messi, Ronaldo'nun rekorunu tarihe..
    14. Nakliyecilerden korsana karşı..
    15. Maduro ABD'yi deşifre etti: Ekim'de..
    16. Şeker sağlık açısından en temel..
    17. A101 aktüel indirim kataloğu 20 Eylül
    18. Karar verildi! Arda Turan'a rekor..
    19. Kabakulak bulaşıcı mıdır?
    20. Muhammed Salah'tan son dakika golüne..
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk