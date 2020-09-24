Karantinadan kaçmıştı! Enes Batur'dan yeni haber geldi

Koronavirüse yakalanan Youtuber Enes Batur, filyasyon ekiplerinin yaptığı kontrolde evde bulunamamış, diğer vatandaşların canını tehlikeye atarak karantinayı ihlal ettiği ortaya çıkmıştı. Polisler tarafından yakalanan Batur, Sancaktepe'de bulunan bir KYK yurduna yerleştirilerek, zorunlu karantida kalıyordu.

Testi negatif çıktı

KYK yurdunda karantinada kalan Batur'un yeni yapılan koronavirüs testinin sonucu belli oldu. Batur'un Kovid-19 testi negatif çıktı. Batur test sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu. Batur paylaşımında "Seni yendik Covid-19, birlikte sağlıklı günlere. Bu zor süreçte yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ederiz sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.