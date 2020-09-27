Karantinadaki yolcuyu taşıyan otobüs 10 gün seferden men edildi
Bartın'da Kovid-19 temaslısı 2 kişiye bilet satan firmaya ait otobüs, 10 gün süreyle seferden men edildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası yolcu otobüslerini denetleyen polis, koronavirüs temaslısı iki yolcuya bilet satıldığını tespit edildi. Bartın-İstanbul seferini yapan otobüsteki 2 yolcu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda karantina yurduna yerleştirilirken, firmaya ait otobüs ise 10 gün süreyle seferden men edildi.