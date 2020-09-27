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Aktüel Karantinadaki yolcuyu taşıyan otobüs 10 gün seferden men edildi
Aktüel

Karantinadaki yolcuyu taşıyan otobüs 10 gün seferden men edildi

Bartın'da Kovid-19 temaslısı 2 kişiye bilet satan firmaya ait otobüs, 10 gün süreyle seferden men edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:26:00 -
Karantinadaki yolcuyu taşıyan otobüs 10 gün seferden men edildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası yolcu otobüslerini denetleyen polis, koronavirüs temaslısı iki yolcuya bilet satıldığını tespit edildi. Bartın-İstanbul seferini yapan otobüsteki 2 yolcu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda karantina yurduna yerleştirilirken, firmaya ait otobüs ise 10 gün süreyle seferden men edildi.

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