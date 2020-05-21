Karantina yurtlarından erken tahliyeler başladı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Tanzanya’dan Kırıkkale’ye getirilerek karantina yurduna yerleştirilen 53 kişi, erken tahliye edildi. 10 gün önceden tahliye edilenler arasında bulunan bir diplomat eşi Mısır uyruklu Arway, "Türkiye’de bu karantina sürecinde kalmaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi bir Türk gibi hissediyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı, korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında yurt dışından planlı uçuşlarla Türkiye’ye getirilen vatandaşların artık 14 günlük karantina sürelerinin hava alanlarında yapılan testlerin ardından izolasyonların evde yapılacağını bildirildi. Bu kapsamda, Tanzanya’dan 17 Mayıs Pazar günü Kırıkkale’ye getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına ait karantina yurduna yerleştirilen 53 kişi, karantina sürelerinin 4’üncü gününde memleketlerine gönderildi. Yurtta kalanlara çıkış işlemleri sırasında çam fidanı hediye edildi. Karantina sürecinde korona testi pozitif çıkan 2 kişinin de hastanelerde tedavileri sürerken, şu ana kadar karantina yurtlarında 832 kişinin misafir edildiği bildirildi. Vatandaşların hizmetinde görevli olan sağlık ve diğer personellerde ise korona testlerinde pozitif çıkan kişilerin olmadığı öğrenildi.

"Kendimi bir Türk gibi hissediyorum"

Karantinadan ayrılan Mısır uyruklu Arwa isimli bir kadın, "Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutluyum. Türkiye’de bu karantina sürecinde kalmaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi bir Türk gibi hissediyorum. Eşim diplomat" dedi.

"Allah razı olsun devletimizden"

Çok güzel bir şekilde misafir edildiklerini dile getiren Nurettin Hasırcı ise, "Allah razı olsun devletimizden bize 8 bin kilometreye uçak gönderip bizleri en güzel şekilde yurdumuza dönmemizi sağladılar, sevdiklerimize kavuşturdular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Geldiğimiz ülke bir Afrika ülkesiydi. Sağlık alt yapısı olmayan bir ülke. Ama çok şükür kendimizi muhafaza ettik. Herhangi bir hastalığa düşmedik. Devletimiz en kısa zaman bizi oradan tahliye etti" ifadelerini kullandı.