Karantina sonrası ev temizliği: Korona'dan sonra ev temizliği nasıl yapılır?

Koronavirüs sonrası ev temizliği nasıl yapılır? Ev nasıl dezenfekte edilir?

Koronavirüse yakalandıktan sonra evde geçirilen karantina süresi boyunca ve sonrasında evin en çok temas edilen noktalarının temizliği çok önemlidir. Öncelikle günlük yüksek temas gerektiren alanlardan başlamak gerekir. Masalar, sandalyeler, kapı kolları, ışık anahtarları, telefonlar, tabletler, dokunmatik ekranlar, kumandalar, klavyeler, tutamaklar, tuvalet, lavabo en çok hijyene dikkat edilmesi gereken yerlerdendir.

Damlacık yoluyla dışarıya yayıldığında yapıştığı malzemenin türüne, özelliğine, ortamın nem ve sıcaklığına göre canlı kalma süresi değişiyor.

Kapı kolları, elektrik anahtarları, pencere tutacakları, musluk başlıkları, mobilya kulpları ve kolları, sabunluklar, sifon düğmesi…

Tüm bu alanlar eve gelir gelmez dokunabildiğiniz, yani kirli ellerle temas edebileceğiniz noktalar. Bu nedenle bu noktaları, arap sabunu, kolonya, dezenfektan veya çamaşır suyu ile hazırladığınız temizlik suyu ile temizlemelisiniz.

Koronadan sonra ev temizliği nasıl yapılır?

MASA VE SANDALYELER

Öncelikle günlük yüksek temas gerektiren alanlardan başlamak gerekir. Masa ve sandalyeler toplu olarak bir arada bulunan ve sık kullanılan eşyalardan. Bu nedenle sirke, kolonya, çamaşır suyu tercihinize göre dezenfekte etmeniz gereklidir.

KAPI KOLLARI

Gün içerisinde en sık dokunduğumuz yerlerden biri de kapı kolları. Mikrop ve virüslerin yayılma ve uzun süre yaşamasına olanak sağlayan elverişli alanlardan birisi.

DÜĞMELER

Işık açıp kapatırken temas ettiğimiz düğmeler de, temas alanlarından. Ortak kullanım alanı olduğu için günlük olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi önemli.

PERDELER

Hastalık sürecinde öksürük ile yayılan mikroplar, perdelerinize yuva yapmış olabilir. Kirlerin kolayca tutunabileceği alanlardan olan perdeler, sıkça dezenfekte edilmelidir.

Bütün evin perdelerini alın ve çamaşır makinesinin içerisine koyun. Çamaşır makinesinin derecesini en yüksek ısıya ayarlayıp çalıştırın. Çamaşırları koyduğunuz sepeti çamaşır suyu ile dezenfekte edip durulayın.

KUMANDA

Elden ele gezen kumandalar da düzenli olarak silinmeli, temas sonrasında eller mutlaka yıkanmalıdır.

KLAVYE VE OYUN KONSOLLARI

Bilgisayar ortak kullanılıyorsa klavyeler de virüs yuvası haline gelebilir. Ellerimizden tuşlara hızla yayılan bakteriler, hızla üremeye ve yayılmaya başlar. Klavye temizliğine özen gösterilmelidir.

HALI

Halılar, tüyle olmaları nedeniyle toz ve kirleri hapseder. Koronavirüs ardından halılarınızı temizlemeye vermek sağlıklı bir seçenek olacaktır.

NEVRESİM

Yatarken sürekli temas halinde olduğunuz nevresimleri hastalık süreci boyunca günaşırı değiştirmeli, ardından yüksek ısıda yıkayarak arındırmalısınız.

Koronavirüs sonrası ev nasıl temizlenir ve dezenfekte edilir?

- Evin en çok kullanılan alanlarını temizlerken ilk olarak evi havalandırın. Daha sonra bir eldiven takın. Hasta olan kişinin bütün temas ettiği bölümleri sırasıyla temizlemeye başlayın

- Banyo ve tuvaletleri çamaşır suyu ile güzelce yıkamak gerekiyor. Banyonun her tarafına çamaşır suyunu dökün ve yayın. Biraz beklettikten sonra fırçalayıp iyice durulayın.

- Bütün evin perdelerini alıp, çıkarıp dikkatlice çamaşır makinesinin içine koyun. Çamaşır makinesinin derecesini en yüksek ısıda koyup çalıştırın. Çamaşırları koyduğunu sepeti çamaşır suyu spreyi ile silebilirsiniz.

- Cam temizliğinde mutlaka sirke ve biraz çamaşır suyu kullanın. Ayrıca cam temizleyici ile de son bir kere daha silin.

- Halıları temizlemek için direk yıkama yerlerine verebilirsiniz. Çok sıcak suda yıkamalarını tembih edebilirsiniz.

- Evin bütün parkelerini biraz sirke ve durulama gerektirmeyen sprey kullanabilirsiniz.

- Hem temizliği kolaylaştırmak hem de virüslerin konuşlanmasını önlemek için olabildiğince masa gibi alanların üzerinde yer alan eşyaları kaldırmalı ve az eşya bırakmalısınız.

- Mutfak temizliğinde de yiyecek artığı çöp gibi bütün artıkları bir araya toplayıp dışarı çöpe atın.

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