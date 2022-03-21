Çay lekesini halıdan söküp atıyor! Halıdan kurumuş çay, kahve lekesini çıkaran pratik, doğal yöntemler

Halıdan kahve lekesi çıkar mı?

Belki de ev kazalarından en sinir bozucu olanı halıya çay dökülmesi sorunudur. Halıya dökülen kahve, her zaman ilk başvurulan yollarla temizlenmeyebilir. Dökülen kahvenin yoğunluğuna göre lekeye farklı müdahalelerde bulunmak gerekebilir. Özellikle beyaz olan halılara dökülen çayların temizlenmesi oldukça can sıkıcı bir süreçtir. Halıya dökülen çay ıslak olduğu için temizlik konusunda kurumasını beklemek gerekebilir. Ancak bu sefer de ıslaklığın halıya derinlemesine işlemesi söz konusu olduğundan o lekenin halıdan çıkması oldukça zor olacaktır.

Halıdan kahve lekesi nasıl çıkar?

Su bardağına yaklaşık beşte iki oranında sirke konarak bardağın kalan kısmı suyla doldurulur. Hazırlanan sıvı, emdirilen temiz bir kâğıt havlu ya da bez parçası tampon olarak halıya uygulanır. Sonrasında, en az temiz ve ılık su ile halı durulanıp, kalan nem kuru bir bez ya da kâğıt havlu yardımıyla tampon olarak alınır.

Leke çıkarıcı deterjanlar, halıdan kahve lekesini yok etmek için daha etkili sonuç verebilir. Öncesinde halının üzeri biraz su ile ıslatılır. Bütün yüzeylerde uygulanabilen temizlik maddesi lekenin üzerine dökülür. Ardından biraz bekletilip yavaşça silinir.

Halıdan kahve lekesini çıkarmak İçin püf noktalar

-Limon ve su karışımı lekeyi halıdan çıkarmak için önemli püf noktalar arasındadır. Bir bardak suya, yarım limon sıkılır. Ardından, beyaz bir bez bu karışımla ıslatılarak, lekeli alan temizlenir

-Karbonat ve bir avuç mısır nişastası serperek kahve lekesi temizlenebilir. Fazla bastırmadan karbonatla birlikte leke hafifçe ovulur. Son aşamada mayi sabunu ile lekeli bölge silinip, sirke ile durulanır.

-Bez veya kâğıt havlunun beyaz olmasına dikkat edilmelidir. Eğer renkli bez ya da havlu kullanılırsa, lekeyi silerken halıda renk vererek daha çok iz bırakmasına neden olabilir.

-Kullanılan deterjanın alkali madde içermemesi gerekir. Çünkü alkali maddeler temizlik sırasında halının daha çok yıpranmasını sağlayabilir.

-Halıya kahve döküldüğünde, uygulanabilecek en pratik yöntemlerden biride sodadır. Lekeli bölge yaklaşık 5 dakika kadar sodanın içinde bekletilip, sonrasında da durulanır.

Halıdan çay lekesi nasıl çıkar

*Çay lekesini gidermek için bir kap içinde bir fincan sirke, biraz sıcak su ve bulaşık deterjanı karışımı hazırlayın. Dilerseniz çamaşır deterjanı da tercih edebilirsiniz. Bu karışımı lekeli alana dökün ve temiz bir havlu ile halıyı temizleyin.

*Temiz bir bez ya da peçete kullanarak, çay lekesini olabildiğince emdirin. Beze leke bulaşmayıncaya kadar tampon yaparak emdirmeye devam edin. 1 yemek kaşığı bulaşık sabunu, beyaz sirke ve 2 bardak ılık su ile karıştırın. Karışımı lekeye uygulayın ve alan temizlenene kadar mikrofiber bezle hafifçe ovalayın.

Kolonya çay lekesini çıkarır mı?

Halıdaki çay lekesi için limon kolonyası:



Halıdaki çay lekesinin bulunduğu bölgeye limon kolonyası dökün ve yaklaşık 5 dk kadar bekleyin. Daha sonra temiz bir bez yardımı ile silin. Çay lekesinin halıdan çıktığını göreceksiniz.

Karbonatla çay lekesi nasıl çıkar?

1- Karbonat: Çayın döküldüğü bölge temiz ve nemli bir bezle çitilenir. Ardından kısmen ıslanan bölge karbonat ve su karıştırılarak iyice silinir. Bu işlem çay lekesinin geçtiğine emin oluncaya kadar devam edilir. Lekenin çıkmasının ardından karbonatlı bölgede iyice temizlenir.

Limonla çay lekesi nasıl çıkar?

Limonlu su yöntemi: Özellikle renkli olan pamuklu kıyafetlerde yapılacak olan uygulama için bezin üzerine limon suyu dökün ve lekenin üzerine bastırın. Bu uygulamada kullanılacak olan bezin beyaz olması gerekir. Limon asidik özelliğe sahip olduğu için renkli bezlerde rengin çıkmasına sebep olur.

Çay lekesi makinada çıkar mı?

Çay lekesi olan bölgeyi soğuk suda duruladıktan sonra ters çevirin. Bir bardak soğuk suyun içine yarım limon suyu sıkın. Hazırladığınız karışımı temiz beyaz bez yardımı ile lekenin üzerine sürün ve ovalayın. Ardından giysinizi çamaşır makinesine atabilirsiniz.

Kurumuş, yerleşmiş çay lekesi nasıl çıkar?

Lekeli bölgenin altına temiz, arka tarafına geçirmeyecek kalınlıkta bir bez yerleştirin, ardından lekenin üzerine limon kolonyası döküp yine temiz bir bezle dıştan içe doğru, lekeyi yaydırmayacak şekilde silin. Sonrasında ılık suyla hemen durulayıp talimatlarına uygun olarak giysinizi çamaşır makinesinde yıkayın.

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