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Karanfil mikropları öldürüyor

Karanfil ağacı (caryophyllus aromaticus) mersingiller familyasından bir ağaç..

16 Aralık 2018 Pazar 15:56
Karanfil mikropları öldürüyor


Karanfil çiçeği ile uzaktan yakından alâkası yok. Anayurdu Endonezya’nın doğusundaki târihî baharat adaları.. Bu adalara verilen “Moluk” ismi, bölgede hindistancevizi ve karanfil ağacından üretilen baharatlardan kaynaklanmaktadır. Karanfil ağacı yaz-kış yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Çiçeğinin tomurcuklarına karanfil denir. Baharat olarak kullanılır.

Çiçeklerinden elde edilen karanfilyağının içeriğinde hidrokarbür, euganol, salisilik asid ve karyofilin vardır. Güzel kokuludur. Tadı acıdır. Baharat olarak kullanılır. Mikropları öldürür. Ağrıları dindirir. Sinirleri uyarır. Hazmı kolaylaştırır. Koku giderir. İştah açar. İshali keser. Bedenî ve zihnî yorgunlukları giderir. Doğumu kolaylaştırır. Esansı diş macunlarında kullanılır.

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Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:05
  1. Ağrı
  2. karanfil
  3. karanfil ağacı

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