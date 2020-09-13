Karamuk bitkisi nelere iyi geliyor? Şifa deposu karamuk bitkisinin inanılmaz faydaları

Karamuk bitkisi, sarı veya turuncu renkli çiçekli bir bitkidir. Çok güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte sağlığa inanılmaz faydalar sağlar. Ülkemizde Doğu Anadolu'da sıklıkla rastlanan karamuk bitkisi, güneşli alanlarda yetişir. İlk keşfedildiği zaman soğuk algınlığına karşı doğal ilaç olarak kullanılmıştır. Ayrıca 'berberin' maddesi bakımından zengin olmasıyla birlikte kan şekerini düşürmede etkilidir. Karamuk bitkisi içeriğinde yüksek miktarda pektin, selülöz, kül ve C vitamini barındırır. Ayrıca flavonoidler de içerdiğinden güçlü bir vücut temizleyicisi olarak bilinmektedir.

Peki karamuk bitkisi nelere iyi gelir? İşte karamuk bitkisinin inanılmaz faydaları...

- Bağışıklığı güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı korur.

- Kan akışını düzeler, kanı temizler.

- Damar tıkanıklığını önler. Özellikle kalp rahatsızlığı olanların tüketebileceği bir besindir.

- Sinüsleri ve boğazları temizler. Mevsim geçişlerinde artan soğuk algınlığı hastalıklarına karşı etkilidir.

- İştah açıcıdır.

- Bağırsak florasını dengeler, ishal gibi sağlık sorunlarının yaşanmasını engeller.

- Ter bezlerinin daha doğal işlemesini destekler.

- Yemek borusu, mide ve bağırsaklarda biriken besin atıklarının atılmasına yardımcı olur.

- Karaciğer sağlığına iyi gelir. Karaciğerde toksinlenmeyi engeller.

- Cilt sağlığına da faydalıdır. Cilt altı derinin bakteri kapmasının önüne geçer. Sivilce ve akne gibi cilt sorunlarının yaşanmamasını sağlar.