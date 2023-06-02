Karamollaoğlu'nun etekleri tutuştu! Rezalet ki ne rezalet

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, son olarak Fatih Erbakan'ı babası Necmettin Erbakan'a ihanet etmekle suçlayan Temel Karamollaoğlu'nun hezeyanlarını köşesine taşıdı.

Karamollaoğlu için "Belli ki etekleri tutuşmuş" ifadelerini kullanan Güler, "Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 'Mücahit Kemal' diye slogan arttırmanın hesabını Milli Görüş sevdalılarına hiçbir zaman izah edemeyeceksin" dedi.

Güler, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

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"Temel Karamollaoğlu Fatih Erbakan'ı babası Necmettin Erbakan'a ihanet etmekle suçladı. Fıkra bu kadar! Ama biz yine de Karamollaoğlu'nun hezeyanları üzerinde güle oynaya biraz tepinelim.

Belli ki korku dağları sarmış!

Belli ki Kılıçdaroğlu'na verdiği kör kütük desteğin faturası önüne konulmuş.

Belli ki etekleri tutuşmuş.

Belli ki koltuğu sallanmaya başlamış.

Belli ki Mercedes marka makam aracını altından çekecekler.

Sormazlar mı adama 'konu ne ara Fatih Erbakan'a geldi' diye.

Cumhur İttifakı ile seçime giren Fatih Erbakan kazananlar kulübünde.

Millet İttifakı ile seçime giren Karamollaoğlu kaybedenler kulübünde.

Saadet Partisi'ndeki çözülmeleri görmeyen yok. Sanırım Karamollaoğlu bunun hızlanmasından endişe duyuyor. Zaten oyu sıfır bilmem kaç. Olan da elinden gidecek farkında.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması Erbakan'ın en büyük hayaliydi. Kim gerçekleştirdi Erdoğan. Kim karşı çıktı CHP!

Dahası Temel Karamollaoğlu davet edildiği halde açılışına bile gitmedi.

Özdemir Bayraktar'la derin bir dostluğu olan Erbakan'ın en büyük hayali insansız hava, kara, deniz araçları üretmekti.

Bu hayalini de Erdoğan gerçekleştirdi.

Kim karşı çıktı? CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu, Babacan ve kendisi!

Yerli otomobil de Erbakan'ın hayaliydi.

Libya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi de!

Kendi uçağını yapan bir Türkiye, İslam dünyasıyla işbirliği, tarihi İpekyolu'nun yeniden canlandırılması.

Başörtüsü yasağının kaldırılması, valilerin, bakanların, polis ve askerin de başörtüsü takabilmesi...

Taksim'e cami!

Yerli otomobil, uçak...

Daha onlarca sayabilirim ama gerek yok.

Bunların alayına karşı çıkan, karşı çıkmakla kalmayıp savaş açan CHP ile ittifakı kutsa, Fatih Erbakan'ı babasına ihanet etmekle suçla.

Erbakan'ın meşhur sözüyle cevap verelim o halde.

'Hadi oradan'!

Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 'Mücahit Kemal' diye slogan arttırmanın hesabını Milli Görüş sevdalılarına hiçbir zaman izah edemeyeceksin!

'Erbakan yaşasaydı Kılıçdaroğlu ile hareket ederdi' iftiranı hiçbir zaman izah edemeyeceksin!

Biliyorsun değil mi?

Merhum Erbakan Hoca'nın mirasını hunharca Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayaklarının altına sermeyi hiçbir zaman izah edemeyeceksin!

Hiçbir zaman!

Bir oturuşta yarım domuz götüren, 'inandığınız Allah belanızı versin' diyen, kutsallara küfredenleri Saadet Partisi iftarlarında 'Hacı Abla' ilan etmeyi de izah edemeyeceksin.

Sanırım sen de Kılıçdaroğlu gibi Akşener gibi koltuğunun derdine düştün. Fatih Erbakan'a saldırmanın sebebi ondan.

Hadi hepsini geçtim! En büyük motivasyonu Osman Kavala'yı serbest bırakmak olan Millet İttifakı içinde nasıl yer aldın?

Milli Görüşçüler çok iyi tanır Osman Kavala'yı!

Merhum Erbakan Hoca'nın yarım asırlık mücadelesinin öznesidir Kavala zihniyeti!

28 Şubat'ı ne çabuk unuttun?

Sahi seni kim Saadet Partisi'ne genel başkan yapmıştı?"