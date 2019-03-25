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Karamollaoğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin sene-i devriyesi dolayısıyla paylaşımda bulundu.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:22
Karamollaoğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin sene-i devriyesi dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Yazıcıoğlu'nu şehadetinin sene-i devriyesinde rahmetle andığını ifade eden Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayatımız için fırıldak olmaya gerek yok" diyerek dik duruşun ve siyasi ahlakın nasıl olması gerektiğini ortaya koyan, hemşehrim #MuhsinYazıcıoğlu'nu şehadetinin sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum.

İşte Karamollaoğlu'nun o paylaşımı

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:22
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu

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  • mikâil okuroğlumikâil okuroğlu20 dk önce
    bi bak bakalım 9 yıldır hiç hatırladınmı bu gün gözümde fırıldak geyil rüzgar gülü de deyilsonsuz dişlisin. gemlikli.
  • ömer cihanömer cihan30 dk önce
    ismini ağzına almamanız gerekir.
  • orak çekiçorak çekiç1 sa önce
    ama kimler öldürdü biliyorsundur herhalde...
  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 1 sa önce
    Rahmetli MUHSİNYAZICIOĞLUtam da seni tarif etmiş. Cük diye oturmuş.
  • Milli górūşcūMilli górūşcū1 sa önce
    Hey gidu pkkfetò sevecenu seni.hadi ordan lan.
  • gerçek milli görüşcü ve ülkücügerçek milli görüşcü ve ülkücü1 sa önce
    sen bu fırıldak işini daha çok beceriyorsun ollaoğlu.sen rahmetli yazıcının tırnağı bile olamazsın

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