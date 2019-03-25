Karamollaoğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin sene-i devriyesi dolayısıyla paylaşımda bulundu.25 Mart 2019 Pazartesi 14:22
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin sene-i devriyesi dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Yazıcıoğlu'nu şehadetinin sene-i devriyesinde rahmetle andığını ifade eden Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayatımız için fırıldak olmaya gerek yok" diyerek dik duruşun ve siyasi ahlakın nasıl olması gerektiğini ortaya koyan, hemşehrim #MuhsinYazıcıoğlu'nu şehadetinin sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum.
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