Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Allah rızası için...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçmişte siyaset yaptıklarını belirten Karamollaoğlu, Erdoğan'a dostane bir uyarı yaptığını belirterek, "Bunu görecek Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi, görmezse düzelmez. Seçimlerde neden oy kaybediyor? Bunu kendisi görecek, bilecek! Artık kendisi oy kaybediyor partisi değil. Allah rızası için...Hakikaten biz düşman değiliz, biz dostuz, dost olmamız icap eder; ama bu şekildeki tavırlarla da memleketi düzeltmesi mümkün değil." dedi.