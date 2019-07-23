Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Çamlıca Camii'ni hedef almaya devam ediyor. Daha önce caminin dolmayacağını iddia eden Karamollaoğlu bu sefer de "Caminin dolması için seferberlik edildiğini" iddia ederek etti.

Daha önce Çamlıca Camii'nde sabah namazında mahşeri kalabalık olmuş ve sosyal medyadan birçok kişi, "Karamollaoğlu utandı mı?" yorumu yapmıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çamlıca Camii ile ilgili tepki çeken açıklamalara devam ediyor.

Karamollaoğlu, daha önce "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir" demiş ve caminin asla doldurulamayacağını iddia etmişti.

"İnsanların anası ağladı"

Bir radyo programında açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii'ni hedef alarak, "Oraya gidenlerin, tabir yerindeyse anası ağladı.Sırf biz, bir şey söyledik diye, o noktaya bir seferberlik ilan edildi. Ancak, insanlar sabah namazına yetişemedi. Trafik orada kilitlendi. Bu da insanları yordu" diye konuştu.

Karamollaoğlu'nun "deizm" konusunda ise, "Bu gelişme dindar ailelerin çocuklarında daha çok yaşanıyor. Bu iktidarın sebep olduğu bir konudur" diyerek sözü de tepki çekti.