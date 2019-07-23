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Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Çamlıca Camii’ni yine hedef alarak "Caminin dolması için seferberlik edildiğini" iddia etti ve "Oraya gidenlerin anası ağladı" dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 14:51

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Çamlıca Camii'ni hedef almaya devam ediyor. Daha önce caminin dolmayacağını iddia eden Karamollaoğlu bu sefer de "Caminin dolması için seferberlik edildiğini" iddia ederek etti.

Daha önce Çamlıca Camii'nde sabah namazında mahşeri kalabalık olmuş ve sosyal medyadan birçok kişi, "Karamollaoğlu utandı mı?" yorumu yapmıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çamlıca Camii ile ilgili tepki çeken açıklamalara devam ediyor.

Karamollaoğlu, daha önce "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir" demiş ve caminin asla doldurulamayacağını iddia etmişti.

"İnsanların anası ağladı"

Bir radyo programında açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii'ni hedef alarak, "Oraya gidenlerin, tabir yerindeyse anası ağladı.Sırf biz, bir şey söyledik diye, o noktaya bir seferberlik ilan edildi. Ancak, insanlar sabah namazına yetişemedi. Trafik orada kilitlendi. Bu da insanları yordu" diye konuştu.

Karamollaoğlu'nun "deizm" konusunda ise, "Bu gelişme dindar ailelerin çocuklarında daha çok yaşanıyor. Bu iktidarın sebep olduğu bir konudur" diyerek sözü de tepki çekti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:51
  1. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu
  2. Çamlıca Camii
  3. deizm
  4. trafik
  5. sabah namazı

YORUM YAZ

  • gencoglugencoglu17 dk önce
    ingiliz karısı ne emrederse onu yapıyor kıytrıtık
  • deryaderya17 dk önce
    yolunu ve aklını kaybetmiş diyecek başka bir şey bulamıyorum. çamlıca camii takıntı haline gelmiş.
  • YILDIZ YILDIZ YILDIZ YILDIZ 18 dk önce
     yaş bulaşsa ak partiden ve reisden bulacak bu  goruk kafalı
  • dd19 dk önce
    Adam doğru söylüyor.. millet merakına sanki ayasofyayı ziyaret eder gibi bir kere gidip dolaşıyor.. yatırılan paraya yazık.. dağ başına cami.. çevresindeki mahalleleri toplasan 20 bin insan çıkmaz.
  • zakozako21 dk önce
    Bu adamın işi yok ta CAMİ YE gidenlerle mi uğraşıyor? gitsin decami ye gitmeyenlerle uğraşıp Camiye getirsin. Ne diyelim AYIP yaaa
  • Cevat Cevat 22 dk önce
    SU ... BIRISI SUSTURSUN ARTIK....HANGI AKILLININAKLINA 60 KISILIK CAMI YAPMAK GELIR...DIYORSIZOFREN FOSIL KAFALI MANYAK BUNAK........INGILIZ AJANI SATILMIS ...FATIHIN YAVUZUN KANUNUNIN AHMETINVS CENNET MEKN SULTANLARIN SKLINA GELIR..............SIZOFREN BUNAK ...DEFOL GIT GROSBRITANYAYA GIT...ORADA KONUS....ZISO BUNAK............YAHUDU PARZTISININ PESINE TAKILDI........TAM SAPITTI BU SIZOFREN FOSSILKAFALI MANYSK...................TERORIST ERMENI DEMIRTASNEDEN YATIYOR DIYOR.........................APTAL BUNAK...HIZLI TREN NE ISE YARAR GÖCU ARTIRIR DIYOR...............ALLAH SENIN BELENI VERSIN ...AMIN........EBU CEHIL EBU LEHEBIN YOLUNDA GIDEN PISLIK.....LAF BULSMIYORUM.....YUZUNE TUKUREYIMBUNAK..SIZOFREN AKILLI.............................AGZINDAN LAGIM AKIYOR BUYASTA GIT EVINDE OTURBARI..INGILIZ TORUNLARININ YANINDA................INSALLAH FATIH ERBAKANBU MANYAGIN ISINI BITIRIR.....
  • VATANDAŞVATANDAŞ25 dk önce
    Bu adam kafayı mı yemiş.Ne diye cami ile uğraşıyor.Gitsin İsraille uğraşsın,CHP ile uğraşssın.LBGT lilerle uğraşsın.
  • mücahidmücahid26 dk önce
    Yatıyo çamlıca kalkıyo çamlıca işi gücü kalmamış rezil herif , kafirler bu kadar konuşmuyo be..
  • ŞamilŞamil29 dk önce
    Acaba kendisi ne kadar müslüman.Oğlu kızı eşi ve torunları ne kadar müslüman.Eğerkendisi gibiyseler vay hallerine.Kalkmış dindar müslüman ailelerin çocuklarını eleştirtiriyor.Ey İslam düşmanı Temel sen önce kendi ailendeki deistlere bak sonra kalk başkalarını eleştir.
  • yazıYORUMyazıYORUM31 dk önce
    Memlekette başka konuşulacak mesele kalmadı ağzına camiyi doladı Allah akıl fikir versin
  • gerçek milli görüşcü ve ülkücügerçek milli görüşcü ve ülkücü32 dk önce
    dünyanın öbür ucuna 2 rekat namaz kilmak için gidebilsem anam babam değil tüm sevdiklerim ağlasın.. amasen ağlamazsın çünkü münafıksın.gideceğin yer narı cehennem.ağlamak neymiş o zaman görürsün
  • KOCATEPEKOCATEPE35 dk önce
    KARAMOLLAOĞLU ZATEN DOĞRU OLAN DA "Caminin dolması için seferberlik edildiğini"BUDUR. CAMİLERİN DOLMASI İÇİN SEFERBER OLACAĞIZ. BUNUN NERESİ YANLIŞ. SAKIN SENİN YOLUN YANLIŞ OLMASIN. BELKİ SÖYLEDİĞİNLE "DİRSEK TEMASINDA" OLDUKLARIN MEMNUNDUR. AMAAYNI SAFTAKİLERİ ÜZÜYORSUN.
  • KemalKemal35 dk önce
    Yahu ayasofya ibadete açılsın denildiğinde

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