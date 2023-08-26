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Gündem Karamollaoğlu yenilginin nedenini buldu! Bir mitingde 7 kişi…? Bunlar acemilik oldu
Gündem

Karamollaoğlu yenilginin nedenini buldu! Bir mitingde 7 kişi…? Bunlar acemilik oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-26 11:50:00 -
Karamollaoğlu yenilginin nedenini buldu! Bir mitingde 7 kişi…? Bunlar acemilik oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, mayıs ayında muhalefetin kaybettiği seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Altılı Masa olarak yaptıkları hatalardan bahseden Karamollaoğlu, "Bir mitingde 2 kişi, 3 kişi konuşur ya, 7 kişi konuşur mu, 10 kişi konuşur mu?" diyerek 'acemilik' yaptıklarını söyledi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, mayıs ayında muhalefetin kaybettiği cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi hakkında açıklamalarda bulundu. Altılı Masa'nın hatalarından bahseden Karamollaoğlu, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçim hakkında da konuştu.

 

TV5 canlı yayınına katılan Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'ndaki 6 parti olarak hedeflerine ulaşamadıklarını ve bu sonuçta kendi hatalarının da etkili olduğunu belirtti. Uzun yıllardır siyasetin içinde yer alan politikacıların 'acemilik' yaptığını dile getiren Karamollaoğlu, seçim döneminde yapılan mitingler için şöyle konuştu:

 

"Tüm genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldular. Bunun yanına belediye başkanları da getirildi. Bizim belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama biz bir mitinge gidiyoruz, 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalı. Daha disiplinli, daha düzgün mitingler yapmalıydık. 2 kişi, 3 kişi konuşur ya, 7 kişi konuşur mu, 10 kişi konuşur mu?"
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Karamollaoğlu, seçimlerden 1 ay önceye kadar Altılı Masa olarak yüzde 56'lık oy oranına yaklaştıklarını ancak son dönemde yaşanan 'karışıklıklar' nedeniyle seçimleri kaybettiklerini söyledi: "Yaklaşık 1 ay öncesine kadar, politikalar öyle gösteriyordu ki, hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de Meclis seçiminde yüzde 56'ları yakalama şansımız vardı."

 

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler hakkında da konuşan SP lideri, bütün bölgelerde aday göstermek için çalıştıklarını, ancak bazı bölgelerde diğer muhalefet partileri ile 'dirsek temasında bulunabileceklerini' söyledi.

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Yorumlar

Engin

Acemilik değil hırs önde olma çabası. Ortak oluyorsan seçersin lideri çekilirsin kenara. Yok benim partimde var diyorsan sende aday olursun

Myavuz

Ne alakası var. Siz pkkhdp ile ABD ile işbirliği yaptınız. Ülkemizin güvenliği tehlikedeydi
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