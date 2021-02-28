Karamanoğlu Beyliği inşa etmişti! Tarihi Gülevşen Camisi restore ediliyor
Antalya’nın Alanya ilçesinde 14. yüzyılda Karamanoğlu Beyliği tarafından inşa edilen Gülevşen Camisi’nde restorasyon çalışması yürütülüyor.
Proje kapsamında zemin kazıları yapılan camide, toprak altında kalan taşlar ortaya çıkarıldı. Çökmek üzere olan bazı duvarlar yıkılarak, taşları ayıklandı. Duvar, aslına uygun tekrar inşa edildi. Ayrıca mihrap arkasında yer alan destekleyici duvarın inşası tamamlandı. Tarihi caminin bahçesinde bulunan üç katlı eski binanın yıkımı gerçekleştirildi.