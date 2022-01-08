Karaman'da muhalefete şok! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bağrına basan Karamanlı vatandaşlar, tören alanını hınca hınç doldurdu. Kiraladıkları anket şirketleriyle masa başında oy oranlarına takla attıran muhalefette soğuk duş etkisi yapacak görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti.

Ankara-Sivas hızlı tren hattı ile ilgili konuşan Erdoğan, "En kısa sürede açıyoruz. Önce Erzincan, ardından Erzurum, daha sonra Kars'a uzatarak uluslararası güzergaha dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

4 yılı aşkın aranın ardından tekrar Karaman'da olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Allah'ıma hamdolsun... Karaman bu ne muhteşem güzellik. Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, Ankara'dan Karaman'a 2 saat 40 dakikada, İstanbul'dan Karaman'a 5 saat 45 dakikada gelinecek. Hız bizim konforumuz olacak. Hattın kalan kısımları tamamlandığında Konya, Karaman, Adana arasındaki trenle seyahat süresi 2 saat 20 dakikaya düşecek.

1 milyar 390 milyon lira bedelinde. 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattımızın ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde inşa edilen demiryolları sonraki yıllarda ihmal edilmişti.

Hükümete geldiğimizde 10 bin 959 km devraldığımız mevcut hatların tamamını sıfırdan yapılmışçasına yeniledik. Ülkemizde daha önceden olmayan hızlı tren hatları inşa ederek toplam demiryolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Gelirken Allah'a hamd ettim ya Rab bu ne güzel bu ne konfor bir zamanlar Batı'da yüksek hızlı trenlere binerdik, derdik ki bize de bunları yapmayı nasip eyle. Rabbim nasip eyledi.

Tamamladığımız 2368 km yeni demiryolu hattına ilaveler yapıyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye üzerinden Antep'e uzanacak demiryolu hattımız etap etap inşa ediliyor. Pek çok hızlı ve yüksek hızlı tren çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam ediyoruz.

Çeşitli yatırımların açılışlarını da yapıyoruz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nin resmi açılışlarını da gerçekleştiriyoruz. Karaman Adalet Sarayı'nın, huzur evlerinin, spor salonlarının, taşkın koruma yatırımlarının, sağlık kompleksimizin açılışlarını da gerçekleştiriyoruz.

Hal, düğün salonu, konut, içme suyu gibi çok sayıda projenin açılışlarını yapıyoruz. Özel sektörün yaptığı 6 tesisi de hizmete açıyoruz. Toplam bedeli 2 milyar 311 milyar lirayı bulan yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Halka hizmet, hakka hizmettir dedik. Bizim hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmektir.

Bizim vizyonumuz evlatlarına sahip çıkacakları Türkiye bırakmaktır. Ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde inşallah tüm bunları da inşallah gerçekleştireceğiz. Dünya yeni ve tarihi bir değişimin sancılarını çekiyor.

Küresel finans kriziyle başlayan, koronavirüsle gün yüzüne çıkan bu değişimi yakalamakta kararlıyız. Geçmişte önce tek parti faşizmi eliyle ülkemizin elini kestiler. Darbeler ve vesayet güçleriyle ayağımıza prangalar vurdular. Nice siyasi ve sosyal kaos tuzakları kurdular.

Bu kısır döngüyü kırmak isteyenleri saf dışı bıraktılar. Biz bu oyunların her biriyle teker teker yüzleştik. Mücadele ettik. Mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Siz destek verdiniz, siz yanımızda durdunuz. Ulaşımdan enerjiye sanayiden ticarete çağ atlatacak yatırımlarla ülkemizi büyüttük.

Türkiye'nin hizmet altyapısını bize hedeflerimize yaklaştıracak şekilde geliştirdik. Kim derdi ki 20 yıl önce Konya'dan Karaman'a yüksek hızlı tren gelecek.

İnanır mıydınız? Yaptık mı... Kaptan köşküne geçtim. Kaptan köşkünde pilotla yüksek hızlı treni kullandık. Rabbim sana sonsuz hamdüsenalar olsun. Azmedersen olur, demek ki oluyormuş...

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