Karaman'da kaza! Yaralılar var
Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, H.K idaresindeki 33 AFH 599 plakalı otomobil, Karaman-Konya kara yolunun 20. kilometresinde Erhan Yavuz (62) yönetimindeki 70 E 4243 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 70 E 4243 plakalı otomobil, takla atıp ters döndü.
Kazada sürücü Yavuz ile aynı aileden Hüseyin (70), Ayşe ve Hacer Çınar Yavuz yaralandı.
Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Ayşe ve Hacer Çınar Yavuz'un hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza sebebiyle Karaman-Konya kara yolu Karaman gelişi istikameti trafiğe kapandı.
Tek şeritten sağlanan trafik araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.