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Aktüel Karaman'da bir kişi tartıştığı karısını av tüfeğiyle yaraladı
Aktüel

Karaman'da bir kişi tartıştığı karısını av tüfeğiyle yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:16:40 -
Karaman'da bir kişi tartıştığı karısını av tüfeğiyle yaraladı

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kişi, tartıştığı karısını av tüfeğiyle bacağından yaraladı.

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Hakan ile Özge K. çifti, konuşmak üzere buluştukları Yenişehir Mahallesi 647. Sokak'taki evlerinde tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hakan K, av tüfeğiyle Özge K'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan Özge K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli Hakan K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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