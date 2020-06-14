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Aktüel

Karaman'da Afgan çobanı öldürdüğü ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:46:20 -
Karaman'da Afgan çobanı öldürdüğü ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da Afganistan uyruklu çobanın cesedinin su kuyusunda bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Afgan çoban Halil Özbek'in dün cesedinin bulunmasından sonra çalışma başlatan Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen katil zanlıları M.C. ve M.E'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, Özbek ile alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiklerini, daha sonra tabancayla öldürdükten sonra kuyuya attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin, olayda kullandıkları tabancayı jandarmaya teslim ettikleri belirtildi.

Merkeze bağlı Çoğlu köyünde kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çoban Halil Özbek'in cesedi, dün koyunları otlattığı bölgedeki kullanılmayan su kuyusunda bulunmuştu.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, çobanın öldürüldüğünü ve sürüklenerek kuyuya atıldığını tespit etmişti.

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