Karaman’da Açık Eskrim Turnuvası başladı

Karaman’da düzenlenen Kılıç Açık ve Veteranlar Açık Eskrim Turnuvası törenle başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan Kılıç Açık ve Veteranlar Açık Eskrim Turnuvası düzenlenen törenin ardından başladı. Yunus Emre Spor Salonunda kılıç, epe ve flöre branşlarında gerçekleşen turnuvada 13 ilden yaklaşık 550 sporcu madalya için ter dökecek. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 23-24 Mart tarihleri arasında ilimizde ilk defa düzenlenen U10-U12-U14 Kılıç Açık ve Veteranlar Açık Eskrim Turnuvasına hoş geldiniz. Bugün burada Türk dilinin başkenti Karamanımızda sizleri ağırlamaktan, misafir etmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. 2 gün boyunca devam edecek bu önemli şampiyonada illerini temsil edecek sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor, sakatlıksız, kazasız bir turnuva olmasını temenni ediyorum” dedi. Yapılan törenin ardından müsabakalara geçildi.

Açık Eskrim Turnuvasının açılış törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Küçükali, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pehlivan, Teknik Kurul Koordinatörü Recep Koç,sporcular ve vatandaşlar katıldı. Turnuva 24 Mart Pazar günü U10 kızlar kılıç, U12 erkek kılıç, U14 kızlar kılıç,V1-V2-V3 erkek-kadın flöre ve V1-V2-V3 erkek-kadın kılıç branşlarında yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.