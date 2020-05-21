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Karaman’da 5 suçtan aranan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

Karaman’da jandarmaya geçici Suriye kimliği gösteren şahsın 5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:02:56 -
Karaman’da 5 suçtan aranan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

Karaman’da jandarmaya geçici Suriye kimliği gösteren şahsın 5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.


Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karaman-Konya yolu Çakırbağı köyü girişinde yaptıkları yol kontrolü esnasında şüphelendikleri 20 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler araçta yolcu olarak bulunan ve A.E. ismine düzenlenmiş geçici Suriye kimliği gösteren şahıstan şüphelendi. Bunun üzerine detaylı inceleme yapan ekipler, geçici Suriye belgesinin sahte olduğu ve şahsın Adana Yüreğir nüfusuna kayıtlı açık cezaevi firarisi 44 yaşındaki S.Ö. olduğunu tespit etti. Şahıs hakkında, ’kasten adam öldürme’ ve ’göçmek kaçakçılığı’ gibi 5 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. S.Ö., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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