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Karaman İspanya’da tatilde

Teknik direktör Hikmet Karaman İspanya’da tatil yapıyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:12
Karaman İspanya’da tatilde

Teknik direktör Hikmet Karaman İspanya’da tatil yapıyor.


Geride kalan sezonun 14.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor’da göreve başlayan ve 12 puanlı takımı 41 puana taşıyan teknik direktör Hikmet Karaman, İspanya’da tatil yapıyor.


Eşi Selin Karaman ile birlikte İspanya’nın Madrid kentinde yeni sezon öncesinde moral ve güç depolayan Hikmet Karaman, tatil günlerine ait bir fotoğraf da sosyal paylaşım platformundaki hesabında yayınladı.


Yeni sezonda büyük olasılıkla İstikbal Mobilya Kayserispor ile yola devam edecek olan Karaman, Ramazan Bayramı sonrasında lig için kolları sıvayacak.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:12
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