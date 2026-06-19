Karaman feci olay: Kuru otları yakan yaşlı kadın, kendisi de yanarak öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karaman'ın Ayrancı ilçesinde bahçesinde kuru otları yakan 76 yaşındaki Havva Aydemir, kendisini alevlerin arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle Şehit Asker Ali Rıza İnceer Sokağı'ndaki müstakil evde oturan Havva Aydemir (76), bahçedeki kuru otları temizlemek amacıyla ateş yaktı. Bir anda her yeri saran alevlerin ortasında kalan yaşlı kadını görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından sağlık ekipleri, Aydemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Aydemir'in cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.