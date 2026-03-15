Karakas'ta 7 yıl sonra bir ilk: ABD bayrağı yeniden göndere çekildi!
Karakas'ta 7 yıl sonra bir ilk: ABD bayrağı yeniden göndere çekildi!

Venezuela’da Nicolas Maduro yönetiminin devrilmesi ve yönetimin değişmesinin ardından tarihi bir adım atıldı. 2019 yılında diplomatik ilişkilerin kopmasıyla indirilen ABD bayrağı, tam 7 yıl sonra Karakas Büyükelçiliği’nde yeniden göndere çekildi. ABD’li yetkililer, Maduro sonrası dönem için "Yeni bir dönem başladı" mesajını verdi.

ABD’nin 3 Ocak 2026’da gerçekleştirdiği askeri operasyonla Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i kaçırarak yargılamak üzere Washington’a götürmesi, Venezuela’da tüm dengeleri değiştirdi. Bu operasyonun ardından ülkede yaşanan yönetim değişikliği, meyvelerini diplomatik alanda vermeye başladı. 14 Mart 2019’da ikili ilişkilerin tamamen kopmasıyla terk edilen Karakas Büyükelçiliği, tam 7 yıl sonra aynı gün ve aynı saatte kapılarını yeniden açtı.

"TAM 7 YIL SONRA AYNI SAATTE"

ABD'nin Venezuela Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Laura F. Dogu, bu sembolik anı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Dogu, bayrağın 2019’daki indirilme anına atıfta bulunarak, "ABD'nin Karakas Büyükelçiliği'ndeki Amerikan bayrağı 14 Mart 2019 sabahı indirilmişti. Tam 7 yıl sonra, 14 Mart 2026 sabahı, aynı saatte, ekibim ve ben Amerikan bayrağını yeniden göndere çektik" dedi. Dogu ayrıca, "Venezuela ile yolumuza devam" diyerek yeni yönetime tam destek mesajı verdi.

MADURO SONRASI RODRİGUEZ DÖNEMİ

Nicolas Maduro'nun ABD’de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılandığı süreçte, Venezuela’da geçici devlet başkanlığı koltuğuna oturan Delcy Rodriguez, Washington ile ilişkileri rayına oturtan isim oldu. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Rodriguez’in performansından övgüyle bahsederek, kendileriyle çok iyi anlaştığını dile getirmişti. Büyükelçiliğin yeniden aktif hale gelmesi, Rodriguez yönetiminin ABD ile olan stratejik ortaklığının en somut kanıtı olarak değerlendiriliyor.

