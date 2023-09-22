Karahindiba öyle bir şey ki... Her derde deva: Uyku veren özelliği ortaya çıktı! Herkesi iyileştiriyor

Sadece kurutulmuşu değil özellikle bulunursa tazesi de tüketilmelidir. Tazesinde inanılmaz şekilde faydası bulunmaktadır. Karahindiba yaylalarda yeşilliklerin ve otların çok olduğu bölgeler bulunmaktadır. Ayrıca insan vücuduna faydalarını da saymakla bitmez. Özellikle tam bir karaciğer dostudur ve karaciğer rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Safra oluşan taşlarda, ödem atılmasında , iltihaplarda, uykusuzluk problemlerinde, kan temizleme de, deri hastalıklarında, romatizmada ve birçok hastalıkta tercih edilmektedir.

Karahindibanın Faydaları Nelerdir?

-Karaciğer metabolizmasının çalışmasını sağlamaktadır. Özellikle kronik karaciğer iltihaplanmasının tedavisinde ve önlenmesin de de kullanılmaktadır. Ayrıca karaciğer dostu olduğu için karaciğer hastalıklarına da iyi gelmektedir.

-Ayrıca karaciğerin bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

-Safra kesesi taşının oluşumuna engel olmaktadır. Hatta safra kesesinde oluşan taşlarında dökülmesi de yardımcı olmaktadır. Eğer taş çok büyükse bu yöntem uygulanmamalıdır. Taş küçükse uygulanabilir.

-Şeker hastalığında destekleyici bir bitkidir. Kan şekerinin düşürülmesinde ve denge de kalmasını sağlamaktadır.

-Çok iyi kan temizleyici bir bitkidir. Düzenli olarak tüketildiği zaman kanın temizlenmesini sağlamaktadır.

-Özellikle vücuttaki ödeminde atılmasında da büyük rol oynamaktadır. Ödemin kolay atılmasıyla da kilo veremeye de yardımcı olmaktadır.

-Yemeklerden sonra oluşan hazımsızlığında giderilmesinde payı büyüktür. Yemeklerden sonra tüketildiği zaman hazmı kolaylaştırır.

-Deri üzerinde oluşan, mantar, sedef, egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Karahindiba otunun ya suyuyla ya da yeşil haliyle deri üstüne pansuman yapılmalıdır. Bitkiyi yeşilken ezin ve hastalığın olduğu bölgeye koyun ve bir süre bekletin.

-Ayrıca romatizma ve gut hastalığına karşı da çok faydalı bir bitkidir.

-Uykusuzluk problemin de önüne geçmektedir. Uyumadan önce düzenli olarak tüketildiği zaman kısa sürede uykusuzluk problemi de çözülmüş olmaktadır.

-Özellikle taze şekilde tüketildiğinde kansere ve vücutta oluşabilecek daha birçok hastalığa iyi gelmektedir.

-Hatta organların tazelenmesine de yardımcı olmaktadır.

Karahindiba Otunun Kullanımı Nasıldır?

Çay olarak tüketilmektedir. Kaynamış olan suyun içerisine bir tutam atın ve 1-2 dakika demlenmesini bekleyin. Günde 1 bardak tüketilmesi yeterli olacaktır.

Taze hali yani yeşil olarak tüketilmesi vardır. Bu da çıktığı mevsimden toplanın yeşil olarak tüketilmesidir.