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Gündem Karahasanoğlu'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! Müslümanlara 'eziklik' uyarısı
Gündem

Karahasanoğlu'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! Müslümanlara 'eziklik' uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-08-14 00:24:00 -

Akit TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, rahmetli ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu'nun daima dik durduğunu ve Müslümanları her zaman cesaretlendirdiğini belirtti.

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, rahmetli ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu'nun Müslümanları her zaman cesaretlendirdiği açıkladı. Karahasanoğlu, "Dindar insanları tahkir eden kendi camiamızda insanlar var. Istakoz yiyecek bir kişiyi, çok önemli bir günün ardından Maldivlerde tatil yapan isimlerin milletvekili yapıldığı konjonktürü yaşıyoruz. O gazeteci çok iyi onu milletvekili yaparsak Cumhuriyet ve Sözcü gibi gazeteler bize karşı yalanlarında biraz insaflı olur! İnsaflı filan olmaz kardeşim onlar da onların değirmenine su taşır." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Üst düzey bürokratlarla biz mücadele edebilir miyiz? Diye çekingen kaldığım zamanlarda "Sen onlara bakma içi boş insanlar bunlar, içleri saman dolu adamlardır" diyerek bizi cesaretlendirirdi. Bu nereden kaynaklanıyor? Beyoğlu'nda ayakkabı satıcılığı yapmış, elektrik mühendisliği döneminde de birçok işyerinde çalışmış bir isim. Dindar insanların laikçi kesim karşısında eziklik duygusuna kapılmaması gerektiğini söylerdi. İnanıyorsanız üstünsünüzdür ilkesini hayatında yaşardı. Dindar insanları tahkir eden kendi camiamızda insanlar var. Istakoz yiyecek bir kişiyi, çok önemli bir günün ardından Maldivlerde tatil yapan isimlerin milletvekili yapıldığı konjonktürü yaşıyoruz. O gazeteci çok iyi onu milletvekili yaparsak Cumhuriyet ve Sözcü gibi gazeteler bize karşı yalanlarında biraz insaflı olur! İnsaflı filan olmaz kardeşim onlar da onların değirmenine su taşır.

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