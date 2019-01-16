Karahasanoğlu: Yahudi masası Akit'i kapatmaya çalıştı

yeniakit.com.tr özel haber

Burak Derneği’nin Youtube kanalı için özel bir röportaj veren Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Yeni Akit gazetesinin Kudüs ve Filistin konusunda yıllardır vermiş olduğu büyük mücadeleyi anlattı.

Akit’in siyonistlere karşıtı yayınlarından rahatsız olan Alman hükümetinin demokrasi ve hukuku bir kenara bırakarak Akit’i nasıl susturmaya çalıştığını anlatan Karahasanoğlu, şunları söyledi;

Yahudi masası kurmuşlar

"Hakim ‘burası Almanya. Türkiye’deki gibi yayın yapmayın. Burdaki yasalar farklı. Özellikle koruya yasalar var. Bende kapatmak zorunda kalırım gazetenizi.’ dedi. Orada bir masa oluşturmuşlar, Yahudi masası. Yahudilerle ilgili siyonistlerle alakalı hangi gazetede hangi dergide haber çıkarsa onu alıp oradaki o konsey mahkemeye suç duyusunda bulunuyormuş. ‘Yahudi aleyhtarı yayın yapılıyor’ diye. Bu bence çok enterasan bir durum. Ne kadar demokrasiden uzak ne kadar insan haklarına aykırı hareket ettiğini Avrupa'nın Batı'nın göstermesi bakımından.

Gazetemizin dağıtılması engellendi

Defterlerimizi faturalarımızı topladılar ‘inceleme yapacağız’ diyerek. İrsaliyeleri topladılar. O gün akşamı gazeteyi basmaya gittik. Matbaacı dedi ki ‘irsaliyeniz yok’ sizin, dağıtamam gazetenizi. Gazetenin dağıtılması böylece engellenmiş oldu. Bu kadar ahlaksızca uygulamalar yapılıyor. Biz elhamdülillah o yıldırma hareketlerinin hiç birisinden yılmadık. Bildiğimiz yolda doğru olan yolda yürümeye devam ettik. İnşaAllah bundan sonrada siyonist İsraille alakası haberlerimize herhangi bir sansür uygulamadan devam edeceğiz."

Kudüs ve Filistin konusuna da değinen Karahasanoğlu, terörist İsrail askerleri karşısında şanlı bir direniş sergileyen Filistinli gençleri örnek göstererek gençlere nasihatlerde bulundu. Karahasanoğlu, Filistinli gençlerin füzelere karşı sapanla direnişinin Filistin’in tamamen Yahudilerin kontrolüne geçmesini engellediğini söyledi.

Zafer mutlaka inananların olacak

Karahasanoğlu şöyle konuştu;

"Kudüs konusunda gençlerimize rol model olarak Filistinli gençleri göstermek istiyorum. Televizyonlarda görüyoruz hemen hemen her akşam nasıl bir mücadele ediyorlar, nasıl şuurlu bir şekilde direnişe geçiyorlar. Füzelere karşı sapanlarla mücadele veriyorlar. Ve bu mücadelede de elhamdülillah çok önemli mesafeler katdettiler. Bu mücadele olmasaydı Filistin meselesi ortadan kalkmış olacaktı. Yahudilerin kontrolüne geçmesi bakımından. Füzeye karşı sapanın etkili olabildiğini ispat ettiler. Gençler de imkansızlıktan bahsetmemeli. Mazeret kolaydır. Mazeret en küçük bir başarıdan daha kötüdür. Onun için mücadeleyi bütün gücümüzle devam ettirmeliyiz. Bu mücadeleyi ihlasla imanla samimiyetle yürütüldüğü zaman zafer mutlaka inananların olacaktır."

yeniakit.com.tr