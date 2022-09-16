Karahasanoğlu canlı yayında seslendi! Süleyman efendi talebelerine çok önemli çağrı

Son devrin en büyük İslam alimlerinden olan, yetiştirdiği binlerce Kur’an talebesiyle Anadolu coğrafyasında gönüllere taht kuran Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, dar-ı bekaya irtihalinin 63. sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor.

Kur’an aşığı ve muhafızı Tunahan Hazretleri, CHP iktidarı döneminde birçok baskı ve zulme maruz kalmasına rağmen davasından taviz vermemişti. Konuyla ilgili Akit TV ekranlarında yayınlanan Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu çok önemli ifadeler kullandı.

Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin CHP döneminde yaşadığı sıkıntıları dile getiren Karahasanoğlu, bugün cemaatine mensup talebelerini ise dikkat çeken bir çağrı yaptı.

"CHP'nin tek parti dönemlerinde Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri İstanbul'dan Sakarya'ya giden trenlere binip yanına iki tane öğrenci alıp onlara Kur'an öğretiyor. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, kendisine böyle bir yol seçmiş. Diğer taraftan da o zulmü yapan CHP karşımıza geçip 'ortada bir şey yok, helalleşelim' diyor. Siz bu ülkede Kur'a öğretilmesini yasakladınız. Yeni nesle dinin kutsal kitabını yasakladınız. Yakın tarihte başörtüsünü yasakladınız.

Şuan hala barolarda, tabipler birliğinde ve mühendis odalarında başörtü karşıtları var. Bunların hepsi o CHP zihniyetinin isimleri.

Bunlara karşı en azından 'Kur'an ile toplumun bağını kopartmayalım' diye mücadele veren bir Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nden bahsediyoruz.

Talebeleri şuan itibariyle değişik değişik yönlere savrulmuş durumda. Kimisi İyi Parti'yi destekliyor kimisi başka partileri.

Ama şöyle tefekkür sonrasında özellikle bir grubun AK Parti'ye yaptıkları saldırıları biraz derinlemesine düşündükleri takdirde yine Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin talebelerinin önünü açan AK Parti iktidarıdır. Bunu AK Parti'ye teveccüh olsun diye söylemiyorum. Bunu bir tespit olarak söylüyorum.

Okmeydanı'nda lokal iki yerde üç yerde Kur'an kursları yıkılıp tekrar yapılmak üzere AK Partili belediyeler girişimde bulunduğu zaman özellikle İyi Parti destekçisi gruplar kıyameti koparttılar.

Sanki AK Parti belediyelerinin tek bir işi varmış o da Süleymancıların kursunu kapatmakmış gibi. Halbuki bu ülkede sadece Süleymancılara değil bütün Türk halkına Kur'an öğrenmeyi yasaklayan bir CHP'den bahsediyoruz.

Tam da Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin mücadele ettiği CHP zihniyetinden bahsediyoruz. Okmeydanı'nda cami bahçesindeki Kur'an kursu makul sebeple yıkılmak zorunda kaldıysa saha fazlası Anadolu'da ve İstanbul'da açılmasına izin verilmiştir."